1700-летнее судно пряталось возле популярного курорта: неожиданная находка на Майорке (фото)

Неподалеку от популярного пляжа Майорки археологи обнаружили римское торговое судно, которое затонуло примерно 1700 лет назад. Найденный вблизи Плайя-де-Пальма, затонувший корабль Ses Fontanelles дает представление о морской торговле, ремеслах и повседневной жизни в период поздней Римской империи.

Корабль впервые заметил местный дайвер Феликс Аларкон, который обнаружил деревянные обломки, торчащие из морского дна. Его сообщение в управление культурного наследия острова побудило провести полное подводное исследование, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эксперты быстро подтвердили, что 12-метровое судно, загруженное амфорами, датируется серединой IV века н. э. Археологи считают, что корабль отплыл из Картахены, важного римского порта на юге Испании.

Корабль затонул с грузом оливкового масла, вина и гарума, ферментированного рыбного соуса, который когда-то продавался по всей империи. Монета, отчеканенная в Сисции, современной Хорватии, около 320 года н. э., найденная под мачтой, дала приблизительную дату затопления корабля.

Відео дня

Многие амфоры остались закрытыми, а части корпуса сохранили свою первоначальную форму Фото: Consell de Mallorca

По словам профессора Энрике Гарсия из Университета Балеарских островов, состояние сохранности судна является исключительным. После затопления он быстро был похоронен под слоями песка, что предотвратило воздействие кислорода и биологическое разложение. Многие амфоры остались закрытыми, а части корпуса сохранили свою первоначальную форму.

Среди артефактов археологи нашли кожаные ботинки, масляную лампу с изображением богини Дианы и столярное сверло, которое, вероятно, использовалось для ремонта. На некоторых амфорах изображены ранние христианские символы, что свидетельствует о периоде, когда в римском обществе переплетались языческие и христианские традиции.

Сами амфоры оказались бесценными для исследователей. На многих из них есть расписные надписи, или tituli picti, содержащие информацию о производителях, товарах и налогах. Профессор Дарио Бернал из Университета Кадиса описал эту коллекцию как одну из крупнейших в своем роде, найденных в Испании. "Эти отметки отражают организованные торговые системы, поддерживающие римскую торговлю", — сказал он.

На некоторых амфорах изображены ранние христианские символы. Фото: Consell de Mallorca

Лабораторные исследования показали, что глина происходила с юго-востока Испании, что подтверждает значение Мурсии как района производства масла и рыбного соуса. Также было идентифицировано пять ранее неизвестных стилей амфор, что может помочь археологам проследить будущие находки до конкретных торговых путей по Средиземному морю.

Мало какие кораблекрушения позднего римского периода сохранились в таком состоянии. Большинство древних судов давно разрушились, оставив мало структурных доказательств. Таким образом, затонувший корабль Ses Fontanelles предоставляет редкую возможность изучить методы строительства, торговые сети и жизнь моряков, которые плавали по маршрутам между Иберией, Северной Африкой и Балеарскими островами.

Он также проливает свет на римское наследие Майорки. Завоеванный Квинтом Цецилием Метеллом Балеариком в 123 году до н. э., остров служил стратегическим портом. В IV веке Плайя-де-Пальма функционировала как лагунная гавань.

Деревянные остатки сохранились под защитным слоем песка, а амфоры и более мелкие находки проходят консервацию. Доктор Карлос де Хуан из Университета Валенсии объяснил, что корпус будет восстановлен по частям, поскольку ранее штормы оторвали киль.

После подъема каждый обломок замочат в резервуарах с пресной водой в Кастильо Сан Карлос в Пальме, чтобы удалить соль перед стабилизацией. Ожидается, что реставрация продлится около пяти лет, после чего судно будет выставлено как достопримечательность морской истории Майорки.

Проект, координируемый Consell de Mallorca и поддержанный испанской инициативой ARQUEOMALLORNAUTA, уже стал предметом научных исследований и международных презентаций.

Важно

Новое открытие на юге Италии: в Гераклеи археологи нашли древний театр

Ученые надеются, что выставка не только почтит римское прошлое острова, но и продемонстрирует важность защиты хрупких подводных памятников, которые продолжают раскрывать историю торговли в Средиземноморье.

Ранее Фокус писал о сокровищах эпохи викингов, которые недавно обнаружили в Швеции. Ученые исследовали старинные захоронения и обнаружили необычные артефакты.

Также мы рассказывали о том, как именно нашли гробницу Тутанхамона. Обнаруженные артефакты стали одними из самых известных в мире.