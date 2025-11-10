Увидеть столицу ацтеков онлайн: ученые создали 3D-модель (фото)

Группа цифровых художников воссоздала 3D-модель столицы ацтеков Теночтитлана. Интерактивная модель позволяет пользователям исследовать древнюю метрополию с разных ракурсов, соединяя современную аудиторию с цивилизацией, которая процветала столетия назад.

Голландский технический художник Томас Коле, известный своим проектом 2023 года "Портрет Теночтитлана", является создателем интерактивной модели. Его новая цифровая реконструкция меняет способ, которым люди могут познавать мир ацтеков, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пользователи могут регулировать угол обзора с высоты птичьего полета, перемещаясь по виртуальному ландшафту, когда солнечный свет отражается от озера Тескоко, а дым поднимается из окружающих вулканов. Симуляция также позволяет зрителям менять положение солнца, чтобы увидеть город в разное время суток, с наложением исторических мест и достопримечательностей.

Відео дня

Пользователи могут регулировать угол обзора с высоты птичьего полета, перемещаясь по виртуальному ландшафту Фото: Thomas Kole

По словам Коле, проект разработан как для общественного образования, так и для профессиональных исследований: "Любой может исследовать Теночтитлан с любого угла в 3D, со своего компьютера или смартфона, совершенно бесплатно", — сказал он.

Модель является практическим инструментом для историков, художников и педагогов, позволяющим понять, как могла выглядеть столица ацтеков до испанской колонизации. Теночтитлан, расположенный на островке в западной части озера Тескоко, когда-то стоял на месте, где сейчас находится исторический центр Мехико. Город был основан народом, говорившим на языке науатль, который поселился в этом регионе после падения цивилизации тольтеков.

Теночтитлан, расположенный на островке в западной части озера Тескоко, стоял на месте, где сейчас находится исторический центр Мехико Фото: Thomas Kole

Благодаря системе чинамп — плавучих участков плодородной почвы — местные жители расширили свою территорию и превратили озеро в плодородные сельскохозяйственные угодья. Эта инновация способствовала быстрой трансформации Теночтитлана в мощный город-государство, который в конце концов стал частью Тройственного союза вместе с Тескоко и Тлакопаном.

Важно

Археологи нашли космограмму мая: древнее сооружение больше целых городов (фото)

Сочетая технологии с археологией, этот проект восстанавливает глобальный интерес к одному из крупнейших достижений Мезоамерики. Он напоминает о том, как инновации, как древние, так и современные, продолжают формировать наше понимание прошлого.

Ранее Фокус писал о древних наскальных рисунках, которым 8000 лет. Ученые обнаружили их в городе Кайсери, Турция.

Также мы рассказывали о кладе золотых монет, найденном в Индии. Их обнаружили во время реставрации храма Шивы на юге страны.