Археологи нашли космограмму мая: древнее сооружение больше целых городов (фото)

Археологи обнаружили огромный 3000-летний памятник мая в юго-восточной Мексике, который, возможно, является большой картой космоса. Исследователи предполагают, что этот древний комплекс функционировал как изображение того, как ранние мезоамериканские народы понимали Вселенную и место человечества в ней.

Этот объект, известный как Агуада Феникс, описан в исследовании, как самое старое и самое большое монументальное сооружение, когда-либо найденное в регионе. По словам ведущего исследователя Такеши Иномата из Университета Аризоны, его масштабы превосходят многие древние мезоамериканские города, пишет Live Science.

Несмотря на свои огромные размеры, объект, судя по всему, построили благодаря совместным усилиям, а не принудительному труду. Исследователи считают, что строительство было совместной культурной деятельностью, подобной собраниям вокруг монументальных объектов, таких как Стоунгендж.

Объект, судя по всему, построили благодаря совместным усилиям, а не принудительному труду Фото: Takeshi Inomata

"Большие строительные события и коллективные ритуалы также могли включать пиры, обмен товарами и возможности для знакомства с партнерами", — отмечается в исследовании, что демонстрировало социальную роль объекта в объединении различных групп.

Раскопки и лидарные исследования, проведенные между 2020 и 2024 годами, обнаружили сеть каналов, дамб и плотин, образующих крупные крестообразные узоры на площади 9 на 7,5 километров. Эта компоновка, вероятно, отражала ключевые космические принципы, в частности пересечение осей север-юг и восток-запад, символизирующих порядок во Вселенной.

В центре стояла церемониальная зона, которая называлась "группа E" и содержала жертвоприношения, такие как украшения из зеленого камня, возможно, с изображениями животных и человеческих фигур, керамические сосуды и пигменты. Археологи считают, что эти предметы имели ритуальное значение.

Раскопки и лидарные исследования, проведенные между 2020 и 2024 годами, обнаружили сеть каналов, дамб и плотин, образующих крупные крестообразные узоры на площади 9 на 7,5 километров Фото: Takeshi Inomata

Несмотря на сложность инженерных решений, нет доказательств того, что каналы использовались для сельского хозяйства, а некоторые участки остались незавершенными, когда место было покинуто около 700 года до н. э.

Профессор Иномата объяснил, что ориентация Агуада Феникс была тесно связана с астрономическими наблюдениями. Строители выровняли ее конструкцию с конкретными направлениями восхода солнца, связанными с 260-дневным циклом, который позже стал центральным в ритуальных календарях майя и ацтеков.

Эта связь между временем, пространством и движением небесных тел отражала раннее понимание космологии. Важно, что исследователи не нашли никаких признаков правящей элиты или социальной иерархии, что свидетельствует о том, что более 1000 участников добровольно участвовали в строительстве под руководством лидеров, которые имели специализированные астрономические знания, а не политическую власть.

Реакции других экспертов были неоднозначными. Майкл Смит из Аризонского государственного университета утверждал, что авторы должны более точно определить, что такое "космограмма".

Церемониальная зона, которая называлась "группа E" и содержала жертвоприношения, такие как украшения из зеленого камня Фото: Takeshi Inomata

Однако другие ученые, в частности Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине и Арлен Чейз из Университета Хьюстона, высоко оценили детальный анализ команды и символическое расположение отложений, найденных на месте.

Эд Барнхарт, директор Центра исследований мая, назвал это открытие "очень захватывающим", отметив, что как космограмма, так и система каналов являются одними из древнейших, когда-либо зарегистрированных в Мезоамерике. Джеймс Аймерс из Государственного университета Нью-Йорка добавил, что совместное строительство Агуада Феникс подтверждает новые теории о том, что ранние мезоамериканские общества были более кооперативными и менее иерархическими, чем считалось ранее.

Находки в Агуада Феникс меняют наше представление о раннем мире мая. Они свидетельствуют о том, что монументальная архитектура могла возникнуть благодаря коллективным усилиям и общим космологическим верованиям — без централизованной власти.

