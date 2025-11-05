Землетрясение обрушило дом в Турции: ученые нашли доказательства 5000-летней сейсмоактивности (фото)

Археологи, работающие на юго-востоке Турции, обнаружили следы землетрясения, произошедшего 5000 лет назад. Открытие, сделанное на доисторическом месте Чайоню-Тепеси вблизи Эргани, дает редкую возможность увидеть, как ранние сообщества сталкивались с природными катастрофами.

Исследовательская группа под руководством доцента Саваша Сариалтуна из университета Чанаккале обнаружила разрушенное сооружение в слоях раннего бронзового века, датируемых примерно третьим тысячелетием до нашей эры, пишет Arkeonews.

Раскопки в Чайоню, начавшиеся в 1964 году, позволили проследить человеческое заселение этого места с примерно 10 200 до 7000 лет до нашей эры, что делает его одним из важнейших ранних сельскохозяйственных центров Анатолии.

По словам Сариалтуна, обвалившаяся стена из глиняного кирпича, построенная на каменном фундаменте, упала на север одним движением, что четко указывает на древнее землетрясение. "Мы не нашли внутри никаких бытовых предметов или следов огня", — пояснил он. "Доказательства свидетельствуют о том, что жильцы уже покинули здание до того, как произошло землетрясение".

Команда также обнаружила, что кирпич стены имел яркий красный оттенок, вызванный оксидом железа, который естественно присутствует в глине этого региона. Как отметил Сариалтун, цвет был не результатом горения, а богатым гематитом грунтом, который использовался в строительстве.

Это открытие показывает, что обвал был чисто структурным — не связанным с конфликтом или пожаром. Такие наблюдения углубляют наше понимание древних методов строительства в верхней части бассейна Тигра, где общины адаптировали свои техники к условиям окружающей среды, которые могли сохраняться на протяжении веков.

Хотя непосредственно под холмом Чайоню нет разломной линии, геологические исследования указывают на то, что сейсмические силы из соседних регионов, таких как разлом Элазиг-Сиврице, могли спровоцировать это событие. То, как обвалилась стена — целой, а не разбитой на куски — свидетельствует о том, что землетрясение было умеренным, но внезапным.

Подобные закономерности были зафиксированы на таких объектах, как Салат-Тепе вблизи Бисмиля, что подкрепляет мысль о том, что эта часть Анатолии на протяжении тысячелетий подвергалась сейсмической активности.

Свидетельства этого древнего землетрясения являются связующим звеном между историей Чайоню в неолите и бронзовом веке. Известный как один из первых центров сельского хозяйства и ранней архитектуры, этот объект демонстрирует, как люди переходили от кочевого образа жизни к постоянным поселениям.

Каждый сезон раскопок открывает новую информацию о том, как ранние общества справлялись с инновациями и природными вызовами. Как отметил Сариалтун, это место не только рассказывает историю первых постоянных поселений человечества, но и показывает, как землетрясения формировали жизнь тех людей — так же как они продолжают формировать регион и сегодня.

По мере продолжения полевых работ археологи надеются определить источник 5000-летнего землетрясения и обнаружить больше подсказок о том, как древние жители переживали сейсмические события.

В конце концов, это открытие напоминает нам, что под каждым древним сооружением лежит свидетельство об адаптации человека — и о постоянном движении самой земли.

