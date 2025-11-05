Землетрус обвалив будинок у Туреччині: вчені знайшли докази 5000-річної сейсмоактивності (фото)

Археологи, що працюють на південному сході Туреччини, виявили сліди землетрусу, що стався 5000 років тому. Відкриття, зроблене на доісторичному місці Чайоню-Тепесі поблизу Ергані, дає рідкісну можливість побачити, як ранні спільноти стикалися з природними катастрофами.

Дослідницька група під керівництвом доцента Саваша Саріалтуна з університету Чанаккале виявила зруйновану споруду в шарах ранньої бронзової доби, що датуються приблизно третім тисячоліттям до нашої ери, пише Arkeonews.

Розкопки в Чайоню, що почалися в 1964 році, дозволили простежити людське заселення цього місця з приблизно 10 200 до 7000 років до нашої ери, що робить його одним з найважливіших ранніх сільськогосподарських центрів Анатолії.

Розкопки в Чайоню, що почалися в 1964 році, дозволили простежити людське заселення цього місця з приблизно 10 200 до 7000 років до нашої ери Фото: IHA

За словами Саріалтуна, обвалена стіна з глиняної цегли, побудована на кам'яному фундаменті, впала на північ одним рухом, що чітко вказує на стародавнє землетрус. "Ми не знайшли всередині жодних побутових предметів або слідів вогню", — пояснив він. "Докази свідчать про те, що мешканці вже покинули будівлю до того, як стався землетрус".

Команда також виявила, що цегла стіни мала яскравий червоний відтінок, спричинений оксидом заліза, який природно присутній у глині цього регіону. Як зазначив Саріалтун, колір був не результатом горіння, а багатим на гематит ґрунтом, який використовувався в будівництві.

Це відкриття показує, що обвал був суто структурним — не пов'язаним з конфліктом або пожежею. Такі спостереження поглиблюють наше розуміння стародавніх методів будівництва у верхній частині басейну Тигру, де громади адаптували свої техніки до умов навколишнього середовища, які могли зберігатися впродовж століть.

Хоча безпосередньо під пагорбом Чайоню немає розломної лінії, геологічні дослідження вказують на те, що сейсмічні сили з сусідніх регіонів, таких як розлом Елазіг-Сівріце, могли спровокувати цю подію. Те, як обвалилася стіна — цілою, а не розбитою на шматки — свідчить про те, що землетрус був помірним, але раптовим.

Подібні закономірності були зафіксовані на таких об'єктах, як Салат-Тепе поблизу Бісміля, що підкріплює думку про те, що ця частина Анатолії протягом тисячоліть зазнавала сейсмічної активності.

Свідчення цього стародавнього землетрусу є сполучною ланкою між історією Чайоню в неоліті та бронзовій добі. Відомий як один з перших центрів сільського господарства та ранньої архітектури, цей об'єкт демонструє, як люди переходили від кочового способу життя до постійних поселень.

Свідчення цього стародавнього землетрусу є сполучною ланкою між історією Чайоню в неоліті та бронзовій добі Фото: IHA

Кожен сезон розкопок відкриває нову інформацію про те, як ранні суспільства справлялися з інноваціями та природними викликами. Як зазначив Саріалтун, це місце не тільки розповідає історію перших постійних поселень людства, але й показує, як землетруси формували життя тих людей — так само як вони продовжують формувати регіон і сьогодні.

У міру продовження польових робіт археологи сподіваються визначити джерело 5000-річного землетрусу та виявити більше підказок про те, як стародавні мешканці переживали сейсмічні події.

Зрештою, це відкриття нагадує нам, що під кожною стародавньою спорудою лежить свідчення про адаптацію людини — і про постійний рух самої землі.

