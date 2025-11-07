Прятались под храмом Шивы: в Индии нашли более сотни золотых монет (фото)

На юге Индии рабочие, которые восстанавливали древний храм Шивы вблизи холмов Джавваду, обнаружили горшок со 103 золотыми монетами. Находка, сделанная в деревне Ковилур в районе Тируваннамалай, как считается, датируется поздним периодом Чола или ранним периодом Пандья.

Монеты нашли под святилищем многовекового храма Шивы во время ремонтных работ. Во время раскопок фундамента рабочие нашли запечатанный глиняный горшок, закопанный под полом, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Внутри лежали золотые монеты, которые оставались нетронутыми на протяжении сотен лет и были удивительно хорошо сохранены. Вскоре после открытия на место прибыли представители Департамента доходов и Департамента религиозных и благотворительных фондов индуистов (HR&CE), чтобы обеспечить сохранность и задокументировать находку.

Відео дня

Предварительные исследования свидетельствуют, что монеты относятся к переходному периоду между упадком династии Чола и подъемом Пандья — времени, которое характеризовалось активной морской торговлей и экономикой, сосредоточенной вокруг храмов.

В эту эпоху храмы были не только местами поклонения, но и важными финансовыми учреждениями, которые получали золотые пожертвования, управляли сельскохозяйственными угодьями и охраняли богатства.

Золотые монеты часто имели династические эмблемы — такие как тигр для Чола и рыба для Пандья — вместе с надписями, связывающими королевскую власть с божественной властью. Монеты, обнаруженные в Ковилуре, могут иметь подобные отметки, что потенциально может предоставить новую информацию о техниках чеканки и торговых системах XIII века.

Монеты нашли под святилищем многовекового храма Шивы во время ремонтных работ Фото: Chennai Museum

Династия Чола доминировала в большей части Южной Индии между X и XII веками, создав разветвленные торговые сети, простирающиеся через Индийский океан. Однако к XIII веку внутренние конфликты и внешнее давление ослабили их власть.

Во время правления короля Раджараджа Чола III (1216-1246 гг. н. э.) империя боролась против восстаний и растущей силы королевства Пандья на юге. Несмотря на эти вызовы, строительство храмов и королевское покровительство продолжались.

Храм Шивы в Ковилури, возможно, был одним из тех, которым во время этого бурного периода дарили золотые дары, вероятно, как часть сокровищницы или священного тайника, предназначенного для защиты божественного богатства в смутные времена.

Археологи и нумизматы сейчас анализируют надписи на монетах, их иконографию и содержание металла, чтобы определить их точное происхождение и историческое значение. Если будет подтверждено, что они принадлежат к позднему периоду Чола или раннему периоду Пандья, эта находка станет важной цепочкой в понимании того, как храмы функционировали как духовные и экономические центры.

Эксперты по культурному наследию считают эту находку материальным доказательством длительной храмовой культуры региона и его развитых экономических систем. Монеты вскоре пройдут детальное научное исследование и документацию, после чего будут сохранены для публичного обозрения.

Важно

170 лет славы последнего запорожца: как Дмитрий Яворницкий спас казачество от забвения (фото)

Эта находка под храмом Шивы является ярким напоминанием о том, что древние храмы Индии продолжают открывать новые страницы истории. 103 золотые монеты являются не только реликвией богатства, но и мостом, соединяющим духовную преданность и экономическую жизнь двух самых влиятельных династий Южной Индии.

Ранее Фокус писал о доказательствах древней сейсмоактивности, которые обнаружили в Турции. Открытие, сделанное на доисторическом месте Чайоню-Тепеси вблизи Эргани, дает редкую возможность увидеть, как ранние сообщества сталкивались с природными катастрофами.

Также мы рассказывали о сокровищах эпохи викингов, которые недавно обнаружили в Швеции. Ученые исследовали старинные захоронения и обнаружили необычные артефакты.