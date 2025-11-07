Ховалися під храмом Шиви: в Індії знайшли понад сотню золотих монет (фото)

На півдні Індії робітники, які відновлювали стародавній храм Шиви поблизу пагорбів Джавваду, виявили горщик зі 103 золотими монетами. Знахідка, зроблена в селі Ковілур у районі Тіруваннамалай, як вважається, датується пізнім періодом Чола або раннім періодом Пандья.

Монети знайшли під святилищем багатовікового храму Шиви під час ремонтних робіт. Під час розкопок фундаменту робітники знайшли запечатаний глиняний горщик, закопаний під підлогою, пише Arkeonews.

Всередині лежали золоті монети, які залишалися недоторканими впродовж сотень років і були напрочуд добре збережені. Незабаром після відкриття на місце прибули представники Департаменту доходів та Департаменту релігійних і благодійних фондів індуїстів (HR&CE), щоб забезпечити збереження та задокументувати знахідку.

Попередні дослідження свідчать, що монети належать до перехідного періоду між занепадом династії Чола і піднесенням Пандья — часу, який характеризувався активною морською торгівлею та економікою, зосередженою навколо храмів.

У цю епоху храми були не тільки місцями поклоніння, але й важливими фінансовими установами, які отримували золоті пожертви, управляли сільськогосподарськими угіддями та охороняли багатства.

Золоті монети часто мали династичні емблеми — такі як тигр для Чола і риба для Пандья — разом з написами, що пов'язували королівську владу з божественною владою. Монети, виявлені в Ковілурі, можуть мати подібні позначки, що потенційно може надати нову інформацію про техніки карбування та торгівельні системи XIII століття.

Монети знайшли під святилищем багатовікового храму Шиви під час ремонтних робіт Фото: Chennai Museum

Династія Чола домінувала в більшій частині Південної Індії між X і XII століттями, створивши розгалужені торгівельні мережі, що простягалися через Індійський океан. Однак до XIII століття внутрішні конфлікти та зовнішній тиск послабили їхню владу.

За правління короля Раджараджа Чола III (1216–1246 рр. н. е.) імперія боролася проти повстань і зростаючої сили королівства Пандья на півдні. Попри ці виклики, будівництво храмів і королівське заступництво тривали.

Храм Шиви в Ковілурі, можливо, був одним із тих, яким під час цього бурхливого періоду дарували золоті дари, ймовірно, як частину скарбниці або священного сховку, призначеного для захисту божественного багатства в непевні часи.

Археологи та нумізмати зараз аналізують написи на монетах, їхню іконографію та вміст металу, щоб визначити їхнє точне походження та історичне значення. Якщо буде підтверджено, що вони належать до пізнього періоду Чола або раннього періоду Пандья, ця знахідка стане важливим ланцюжком у розумінні того, як храми функціонували як духовні та економічні центри.

Експерти з культурної спадщини вважають цю знахідку матеріальним доказом тривалої храмової культури регіону та його розвинених економічних систем. Монети незабаром пройдуть детальне наукове дослідження та документацію, після чого будуть збережені для публічного огляду.

Важливо

Ця знахідка під храмом Шиви є яскравим нагадуванням про те, що стародавні храми Індії продовжують відкривати нові сторінки історії. 103 золоті монети є не тільки реліквією багатства, а й мостом, що поєднує духовну відданість і економічне життя двох найвпливовіших династій Південної Індії.

