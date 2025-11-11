Нашли 4000-летнее кладбище на еще более древнем месте: неожиданное открытие в Манчестере (фото)

В северной Англии археологи обнаружили 4000-летнее кладбище бронзового века, которое может изменить представление о ранних поселениях людей в районе Большого Манчестера. Это место, вероятно, было построено на месте еще более древнего неолитического генджа.

В течение последних четырех лет члены Виганского археологического общества тщательно проводили раскопки на этом месте, обнаружив фрагменты человеческих костей и урны для кремации, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Билла Олдриджа, секретаря Уиганского археологического общества, останки побудили полицию провести расследование, чтобы исключить любое современное происхождение. "Когда радиоуглеродное датирование подтвердило, что им тысячи лет, мы поняли, что имеем дело с чем-то действительно чрезвычайным", — сказал Олдридж.

Відео дня

Радиоуглеродный анализ, проведенный университетами Оксфорда, Белфаста и Эдинбурга, датировал останки примерно 2000-1800 годами до н. э. Одна урна, все еще содержащая фрагменты сожженных костей, является прямым доказательством древних погребальных обрядов в этом регионе.

Овальная форма места, окруженного неглубоким рвом, наводит на мысль, что когда-то здесь мог быть неолитический гендж, которому более 5000 лет. Генджи — круглые или овальные земляные сооружения, использовавшиеся для церемониальных целей, — редки в северо-западной Британии.

Одна урна, все еще содержащая фрагменты сожженных костей, является прямым доказательством древних погребальных обрядов в этом регионе Фото: Wigan Archaeological Society

Олдридж отметил, что ров и овальная форма могут свидетельствовать о том, что ритуальная деятельность в этом районе предшествовала бронзовому веку на несколько тысячелетий.

Чтобы защитить место раскопок от вмешательства, археологи не раскрывают его точное местонахождение. Раскопки проводятся при поддержке местных фермеров и волонтеров, что отражает совместные усилия профессионалов и общины с целью сохранения древнего наследия.

Анализ урн для кремации, фрагментов костей и образцов почвы может раскрыть, как жили доисторические люди Фото: Wigan Archaeological Society

С момента своего основания в 1986 году Археологическое общество Вигана помогло исследовать ключевые страницы истории региона, в частности римскую баню, найденную в 2005 году, и римский форт, обнаруженный в 2008 году. Эти предыдущие находки позволили идентифицировать Виган как римское поселение Коккиум, важный пункт на пути между Манчестером и Рибчестером.

Открытие кладбища бронзового века, построенного на неолитическом фундаменте, продлевает историю Вигана на тысячи лет в прошлое. Анализ урн для кремации, фрагментов костей и образцов почвы может раскрыть, как жили доисторические люди и взаимодействовали со своей средой.

Важно

Самая старая книга Норвегии: ученые исследовали средневековую рукопись (фото)

Для местных жителей раскопки возобновили интерес к глубокому прошлому этого района. Как заметил Олдридж, "это показывает, что Виган был важным не только в римский или средневековый периоды — он был значимым местом для людей на протяжении тысячелетий".

Ранее Фокус писал о возобновлении раскопок в Сирии. После 14 лет ученые вернулись, чтобы исследовать родину первого в мире алфавита.

Также мы рассказывали о неожиданной находке вблизи библейского места Армагеддона. Археологи обнаружили чрезвычайные реликвии, возраст которых превышает 3000 лет.