Впервые за 14 лет: археологи возобновили раскопки на родине первого алфавита (фото)

После многолетнего перерыва археологи возобновили раскопки в Угарите, одном из самых влиятельных городов позднего бронзового века. Исследователи открывают новые слои древнего города, который сыграл ключевую роль в формировании ранней торговли, культуры и языка.

Расположенный примерно в 12 километрах к северу от современной Латакии, город Угарит процветал между 1450 и 1195 годами до н. э. Он был важным торговым центром, соединявшим Египет, Анатолию, Кипр и Месопотамию, пишет Arkeonews.

Ученые связывают его разрушение около 1190 года до н. э. с вторжением так называемых "морских народов" — групп, приход которых кардинально изменил политический ландшафт региона.

После более чем десятилетнего перерыва в исследованиях из-за гражданской войны в Сирии, археологические экспедиции наконец возобновились. Новая итальянско-сирийская команда под руководством доцента Лоренцо д'Альфонсо из Университета Павии начала раскопки в Телль-Семхане, месте, которое, как считается, было частью великого Угаритского королевства.

Команда проводит раскопки в четырех разных районах, где уже обнаружены артефакты на поверхности и архитектурные остатки Фото: Anatolian Archaeology

"Мы проводим раскопки слоев бронзового века в Телль-Семхане", — сказал д'Альфонсо. "Ранее здесь не проводилось никаких археологических работ, что делает эту миссию особенно значимой". В проекте участвуют аспиранты из Турции и Италии, которые сотрудничают с музеем Латакии и Сирийским управлением древностей. В будущем к сотрудничеству также присоединятся студенты Дамасского университета.

По словам Мухаммада аль-Хасана, главы Департамента древностей Латакии, открытия, сделанные в этом сезоне, могут раскрыть новую информацию о социальной и административной организации Угарита. Место раскопок, расположенное всего в нескольких километрах от центра города Латакия, могло быть небольшим поселением, связанным с главной городской сетью королевства.

В проекте участвуют аспиранты из Турции и Италии, которые сотрудничают с музеем Латакии и Сирийским управлением древностей Фото: Anatolian Archaeology

Хасан отметил готовность Сирии принимать международные исследовательские группы: "Мы оказываем всю возможную поддержку иностранным группам, работающим в прибрежном регионе. Такое сотрудничество не только возрождает научные исследования, но и укрепляет культурные связи".

Самый значительный вклад Угарита в развитие человечества — это создание первой известной алфавитной системы письма. Открытая в 1928 году среди тысяч глиняных табличек, угаритская письменность состояла из 30 букв, высеченных клинописью. Эта инновация повлияла на более поздние системы письма, в частности финикийский, греческий и латинский алфавиты.

Архивы, найденные в храмах и дворцах Угарита, содержат записи на нескольких языках, в том числе аккадском, хеттском и хуррийском, раскрывающие подробности дипломатии, торговли, мифологии и повседневной жизни. Среди них — знаменитые тексты "Цикла Баала", мифологические поэмы, описывающие битвы бога грома Баала против хаоса, которые являются ранними параллелями к более поздним библейским сказаниям.

Турецкий аспирант Адахан Гюней, один из археологов команды, отметил уникальность этого проекта: "Наша цель — полностью раскрыть поселение бронзового века. В археологии Ближнего Востока большинство проектов сосредотачиваются на храмах или дворцах. Здесь мы имеем редкую возможность изучить полный контекст поселения, что может изменить наше понимание повседневной жизни".

Сейчас команда проводит раскопки в четырех разных районах, где уже обнаружены артефакты на поверхности и архитектурные остатки, которые могут раскрыть то, как эта община функционировала в пределах сферы влияния Угарита.

Возобновление раскопок символизирует не только академическую веху, но и культурное возрождение. Каждый обнаруженный артефакт рассказывает историю общества, которое соединяло миры задолго до существования современных границ.

