Самая старая книга Норвегии: ученые исследовали средневековую рукопись (фото)

Недавно исследованная средневековая рукопись, обтянутая тюленьей кожей, может быть самой старой сохранившейся книгой Норвегии. Небольшой христианский песенник, который, как считается, датируется примерно 1200 годом н. э., веками хранился норвежской крестьянской семьей.

Исследователи из Национальной библиотеки Норвегии назвали артефакт кодексом Хагенеса, в честь семьи, которая его хранила. Книга состоит из двух двойных пергаментных листов, обтянутых тюленьей кожей, на которой еще видны остатки меха, пишет Live Science.

Написанная на латыни, книга содержит восемь средневековых литургических песнопений с нотной записью, в частности гимны, посвященные Марии и Дню всех святых. Хотя некоторые страницы отсутствуют, семья Хагенес считает, что кодекс изначально принадлежал церкви или монастырю.

По словам реставратора Киары Паландри из Национальной библиотеки Норвегии, рукописный текст рукописи является "необычно грубым", с неровными штрихами и самодельным переплетом, что указывает на то, что местный ремесленник использовал подручные материалы. Паландри также отметила, что кожаный ремешок, обмотанный вокруг кодекса, может быть изготовлен из кожи северного оленя.

Аслауг Оммундсен, профессор средневековой латыни в Университете Бергена, рассказала, что книга, вероятно, служила портативным текстом для священника или кантора. Обложки из тюленьей кожи с видимым мехом были чрезвычайно редкими в средневековой Норвегии, хотя они были замечены в нескольких скандинавских образцах.

Книга содержит восемь средневековых литургических песнопений с нотной записью, в частности гимны, посвященные Марии и Дню всех святых Фото: The National Library of Norway

Связанное с этим исследование ДНК десятков средневековых книжных переплетов XII-XIII веков показало, что цистерцианские монахи во Франции иногда использовали кожу тюленей, импортированных из таких регионов, как Скандинавия, Шотландия, Дания и Гренландия.

Эти материалы часто перемещались через разветвленные торговые сети по всей Северной Европе после эпохи викингов. Однако Паландри отметила, что кодекс Хагенеса отличается от континентальных образцов, что свидетельствует о том, что он был изготовлен местно, а не импортирован.

Микроскопические тесты подтвердили, что переплет действительно был изготовлен из кожи тюленя, и сейчас ученые проводят дальнейшие анализы для определения точного происхождения как кожи, так и пергамента. Эти выводы могут подтвердить, является ли эта скромная, обшитая мехом рукопись старейшей сохранившейся книгой Норвегии.

