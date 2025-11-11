Загадку розкрито: вчені дізналися призначення таємничого місця у перуанських Андах (фото)

Високо в перуанських Андах знаходиться пам'ятник з близько 5200 висіченими отворами, який міг служити центром торгівлі сотні років тому. Місце, відоме як "Смуга отворів", дає можливість побачити, як стародавні андські суспільства могли організовувати обмін до появи сучасних економічних систем.

Нещодавнє дослідження під керівництвом археологів Чарльза Станіша з Університету Південної Флориди та Джейкоба Бонгерса з Університету Сіднея вивчало особливе розташування отворів на Монте Сьєрпе, або "Зміїній горі", на півдні Перу, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники вважають, що пам'ятка була побудована між 1000 і 1400 роками н. е., в період розквіту королівства Чінча, населення якого перевищувало 100 000 осіб. Пізніше, коли в XV столітті імперія інків захопила цей регіон, місцевість, ймовірно, була перепрофільована для збору данини та податків з місцевих груп.

Відео дня

"Місцевість ізольована і їй не загрожує забудова", — зазначив Станіш, пояснюючи, чому місце залишалося в основному недослідженим з часу першої документації в 1930-х роках.

Пам'ятка простягається приблизно на 1,5 кілометра вздовж схилу гори, кожна яма має діаметр 1–2 метри і глибину до 1 метра. Деякі ями викладені камінням і згруповані в організовані сітки, що нагадують стародавні системи обліку або зберігання.

Зйомка з дрона дозволила команді виявити математичні закономірності в плані, показавши, що ями були розташовані в окремих блоках. Зразки, взяті зсередини заглиблень, містили сліди пилку кукурудзи та очерету — матеріалів, які колись використовували жителі Чінчі для плетіння кошиків. Ці знахідки свідчать про те, що ями, ймовірно, були викладені рослинним матеріалом і заповнені товарами, які перевозили в плетених кошиках.

Археологи припускають, що різна кількість ям у кожній секції могла позначати різні рівні данини від сусідніх поселень Фото: J.L. Bongers; Antiquity Publications Ltd

За словами Бонгерса, ці докази підтверджують теорію, що Монте-Сьєрпе функціонував як періодичний ринок, де сусідні громади обмінювалися товарами. Знахідка також має схожість з інкськими кіпу, складними вузловими шнурами, що використовувалися для запису інформації.

Археологи припускають, що різна кількість ям у кожній секції могла позначати різні рівні данини від сусідніх поселень. Це відкриття розширює розуміння доколумбових торгівельних систем і традицій бухгалтерського обліку корінних народів.

Важливо

На місці битви Судного дня знайшли древні артефакти: їх залишили як жертвоприношення (фото)

"Наші знахідки розширюють знання про бартерні ринки і показують, як минулі суспільства формували ландшафти для сприяння взаємодії", — сказав Бонгерс.

Раніше Фокус писав про 4000-річне кладовище, яке нещодавно знайшли у Англії. Вчені вважають, що воно побудоване на місці ще давнішої пам'ятки.

Також ми розповідали про відновлення розкопок древнього міста Угарит у Сирії. Після 14 років вчені повернулися, щоб дослідити батьківщину першого у світі алфавіту.