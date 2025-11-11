Загадка раскрыта: ученые узнали назначение таинственного места в перуанских Андах (фото)

Высоко в перуанских Андах находится памятник с около 5200 высеченными отверстиями, который мог служить центром торговли сотни лет назад. Место, известное как "Полоса отверстий", дает возможность увидеть, как древние андские общества могли организовывать обмен до появления современных экономических систем.

Недавнее исследование под руководством археологов Чарльза Станиша из Университета Южной Флориды и Джейкоба Бонгерса из Университета Сиднея изучало особое расположение отверстий на Монте Сьерпе, или "Змеиной горе", на юге Перу, пишет Live Science.

Исследователи считают, что памятник был построен между 1000 и 1400 годами н. э., в период расцвета королевства Чинча, население которого превышало 100 000 человек. Позже, когда в XV веке империя инков захватила этот регион, местность, вероятно, была перепрофилирована для сбора дани и налогов с местных групп.

"Местность изолирована и ей не угрожает застройка", — отметил Станиш, объясняя, почему место оставалось в основном неисследованным со времени первой документации в 1930-х годах.

Памятник простирается примерно на 1,5 километра вдоль склона горы, каждая яма имеет диаметр 1-2 метра и глубину до 1 метра. Некоторые ямы выложены камнями и сгруппированы в организованные сетки, напоминающие древние системы учета или хранения.

Съемка с дрона позволила команде выявить математические закономерности в плане, показав, что ямы были расположены в отдельных блоках. Образцы, взятые изнутри углублений, содержали следы пыльцы кукурузы и тростника — материалов, которые когда-то использовали жители Чинчи для плетения корзин. Эти находки свидетельствуют о том, что ямы, вероятно, были выложены растительным материалом и заполнены товарами, которые перевозили в плетеных корзинах.

Археологи предполагают, что разное количество ям в каждой секции могло обозначать разные уровни дани от соседних поселений Фото: J.L. Bongers; Antiquity Publications Ltd

По словам Бонгерса, эти доказательства подтверждают теорию, что Монте-Сьерпе функционировал как периодический рынок, где соседние общины обменивались товарами. Находка также имеет сходство с инкскими кипу, сложными узловыми шнурами, которые использовались для записи информации.

Археологи предполагают, что разное количество ям в каждой секции могло обозначать разные уровни дани от соседних поселений. Это открытие расширяет понимание доколумбовых торговых систем и традиций бухгалтерского учета коренных народов.

"Наши находки расширяют знания о бартерных рынках и показывают, как прошлые общества формировали ландшафты для содействия взаимодействию", — сказал Бонгерс.

