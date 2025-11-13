Самый длинный год нашей эры: почему 1972 был длиннее, чем все остальные

1972 год выделялся как один из самых длинных в современной истории — не только по политическим и культурным причинам, но и буквально из-за его продолжительности. Помимо драматических заголовков, 1972 год длился дольше, чем любой обычный год, и это имело серьезные причины.

Кроме того, что 1972 год был високосным с дополнительным днем в феврале, он имел две дополнительные секунды — одну 30 июня, а другую 31 декабря. Эти незначительные корректировки времени сделали год длиннее именно на две секунды, увеличив общую продолжительность до 31 622 402 секунд, пишет IFLScience.

Для сравнения, обычный год длится 31 536 000 секунд, а стандартный високосный год — 31 622 400 секунд. Однако 1972 год остается единственным зафиксированным годом с двумя отдельными дополнительными високосными секундами, что делает его "самым длинным годом" в истории измерений.

Дополнительные секунды вводятся для синхронизации атомного времени с неравномерным вращением Земли. Современный хронометраж базируется на атомных часах, которые измеряют время на основе колебаний атомов цезия, колеблющихся 9 192 631 770 раз в секунду. Эти часы настолько точны, что за миллионы лет они отклонятся лишь на одну секунду.

Однако, поскольку вращение Земли несколько варьируется из-за гравитационных сил и внутренней динамики, для согласования с астрономическим временем иногда требуется добавить дополнительную секунду к всемирному координированному времени (UTC).

Первая такая корректировка произошла в июне 1972 года при координации Национального бюро стандартов США в Боулдере, штат Колорадо. Когда ученые поняли, что к концу того года вращение Земли сместилось еще больше, они добавили еще одну дополнительную секунду 31 декабря, чтобы сохранить синхронизацию.

С того момента к UTC было добавлено менее 30 дополнительных секунд, и ни один другой год не требовал двух. Интересно, что последние наблюдения показывают, что вращение Земли несколько ускорилось, что делает дни немного короче. Если это будет продолжаться, исследователи могут в конце концов ввести "отрицательную дополнительную секунду" — вычитание, а не добавление — чтобы восстановить баланс между атомным и астрономическим временем.

Однако идея "самого длинного года" не ограничивается современной наукой. История зафиксировала еще более длинный год в 46 году до н. э., когда Юлий Цезарь, руководствуясь советами римских астрономов, добавил аж 445 дней, чтобы привести древнеримский календарь в соответствие с солнечным циклом. Этот год, известный как "год путаницы", стал основой для юлианского календаря, который формировал западное время на протяжении веков.

