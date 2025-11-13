Жили 8500 лет назад: древняя ДНК раскрыла существование таинственной генетической линии коренных жителей Аргентины

Ученые обнаружили, что около 8500 лет назад в центральной Аргентине существовала популяция, которая сохранила свою генетическую идентичность, несмотря на соседство с другими группами. Эти выводы проливают новый свет на сложность доисторических популяций Южной Америки.

Международная группа ученых, в которую входил Родриго Норес из Национального университета Кордовы, проанализировала 238 древних геномов из скелетных останков, возраст которых достигает 10 000 лет, пишет Live Science.

Результаты обнаружили "древнюю генетическую линию", уникальную для этого региона, которая сохранялась в изоляции примерно до 1800 года н. э. "Наш главный вопрос был таким: учитывая расположение этого региона посередине между тремя другими популяциями, были ли люди здесь смесью этих предков или нет?" — пояснил Норес.

Исследователи обнаружили, что, в отличие от окружающих сообществ, эта линия на протяжении тысячелетий почти не смешивалась генетически. Несмотря на изменения в окружающей среде и распространение амазонских групп в этом регионе, эта популяция сохранила свою генетическую идентичность.

Это открытие противоречит предположению, что древние южноамериканские группы часто смешивались во время миграции по континенту. Примечательно, что следы этого древнего рода все еще присутствуют в ДНК некоторых современных аргентинцев, что свидетельствует о долгосрочной генетической непрерывности.

Хотя в центральной Аргентине исторически существовало множество языков, это не соответствовало биологическому разнообразию. Генетическое сходство между различными общинами указывает на то, что члены этого рода, вероятно, говорили на разных языках, имея общих предков.

Эта устойчивая генетическая структура служит важным ориентиром для связи археологических свидетельств с историей населения, углубляя наше понимание того, как развивались коренные культуры в Южной Америке.

Ранее Фокус писал о возобновлении раскопок древнего города Угарит в Сирии. После 14 лет перерыва ученые вернулись, чтобы исследовать родину первого в мире алфавита.

Также мы рассказывали о неожиданном открытии в Англии. Внезапный обвал гробницы XVIII века привел к обнаружению еще более древнего склепа, похороненного под землей.