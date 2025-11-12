Мудрость майя: археологи раскопали таинственную полуметровую скульптуру

В Мексике археологи обнаружили скульптуру майя, изображающую лицо пожилого мужчины. Артефакт нашли в фундаменте овальной формы ограждения в поселке Сьерра-Папакаль во время спасательных раскопок, что является частью "Поезда майя".

Скульптура, вытесанная из известняка и высотой 45 сантиметров, имеет выразительные глазницы, плоский нос и четкую щель между губами, подчеркивающую подбородок, пишет Heritage Daily.

Эксперты из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) считают, что артефакт датируется доклассическим периодом, примерно между 2500 годом до н. э. и 200 годом н. э.

По словам археологов из INAH, западный вход в ограду, где обнаружили скульптуру, кажется, был намеренно выровнен по солнцу, что указывает на его церемониальное назначение.

Археологи отмечают, что конструкция сооружения и наличие внутренней скамьи свидетельствуют о том, что оно использовалось для ритуальных собраний.

INAH заявило, что "спасательные раскопки сооружения позволили нам наблюдать различные этапы строительства и заселения, что свидетельствует об изменениях в функционировании комплекса, а также выявили долгосрочное развитие, которое началось в доклассический период, на основе найденного керамического материала".

Организация добавила, что эта находка поддерживает сравнительные исследования, направленные на лучшее понимание того, как древние жители использовали пространство и проводили деятельность в этих архитектурных условиях.

Это открытие демонстрирует неизменное культурное и духовное значение полуострова Юкатан в истории Мезоамерики. Исследуя такие артефакты, ученые могут проследить эволюцию социальных и ритуальных поведений, которые сформировали древние сообщества, и получить более четкое представление о раннем развитии региона.

