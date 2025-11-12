Мудрість мая: археологи розкопали таємничу півметрову скульптуру

У Мексиці археологи виявили скульптуру мая, що зображує обличчя літнього чоловіка. Артефакт знайшли у фундаменті овальної форми огорожі в селищі Сьєрра-Папакаль під час рятувальних розкопок, що є частиною "Потягу мая".

Скульптура, витесана з вапняку і висотою 45 сантиметрів, має виразні очниці, плоский ніс і чітку щілину між губами, що підкреслює підборіддя, пише Heritage Daily.

Експерти з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) вважають, що артефакт датується докласичним періодом, приблизно між 2500 роком до н. е. і 200 роком н. е.

За словами археологів з INAH, західний вхід до огорожі, де виявили скульптуру, здається, був навмисно вирівняний за сонцем, що вказує на його церемоніальне призначення.

Археологи відзначають, що конструкція споруди та наявність внутрішньої лави свідчать про те, що вона використовувалася для ритуальних зібрань.

INAH заявило, що "рятувальні розкопки споруди дозволили нам спостерігати різні етапи будівництва та заселення, що свідчить про зміни у функціонуванні комплексу, а також виявили довгостроковий розвиток, який розпочався в докласичний період, на основі знайденого керамічного матеріалу".

Організація додала, що ця знахідка підтримує порівняльні дослідження, спрямовані на краще розуміння того, як стародавні мешканці використовували простір і проводили діяльність у цих архітектурних умовах.

Важливо

Це відкриття демонструє незмінне культурне та духовне значення півострова Юкатан в історії Мезоамерики. Досліджуючи такі артефакти, вчені можуть простежити еволюцію соціальних і ритуальних поведінок, які сформували стародавні спільноти, і отримати чіткіше уявлення про ранній розвиток регіону.

