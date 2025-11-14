Сколько стран в Северной Америке: почему все сложнее, чем кажется

Северная Америка часто воспринимается как США, Канада и Мексика, однако на этом континенте больше стран, чем многие осознают. Его размеры, население и исторические связи распространяются на широкий спектр земель, которые обычно объединяются под одним географическим названием.

Исследователи отмечают, что Северная Америка включает 23 суверенных государства, охватывая Центральную Америку и Карибский бассейн как общепризнанные субрегионы, пишет IFLScience.

В эту группу входят Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Канада, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и США.

Ученые также указали на существование 23 несамоуправляющихся территорий, включая Ангилью, Арубу, Бермуды, Бонайре, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, остров Клиппертон, Кюрасао, федеральные территории Венесуэлы, Гренландия, Гваделупа, Мартиника, Монтсеррат, Пуэрто-Рико, Теркс и Кайкос, Саба, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Сан-Андрес и Провиденсия, Синт-Эстатиус, Синт-Мартен и Виргинские острова.

Североамериканская плита простирается за пределы материка Фото: Wikimedia Commons

Определение континента сильно варьируется, поскольку ни одна глобальная организация не предоставляет официального стандарта. Многие школы в англоязычных странах преподают систему семи континентов, в то время как другие подходы насчитывают четыре, пять или даже девять. Некоторые авторы сводят мир к двум большим категориям суши, объединяя все сплошные массивы суши.

Еще большая сложность возникает при изучении тектонических плит. Североамериканская плита простирается за пределы материка, охватывая большую часть США, Канады и Мексики, а также Кубу, Багамские острова, Гренландию, крайнюю часть Сибири, северную Японию и части Исландии и Азорских островов.

Важно

Исследователи пришли к выводу, что классификация континентов отражает культурные традиции, политические влияния и исторические закономерности так же, как и физическую географию. Эта мысль помогает объяснить, почему разные карты показывают разные границы и почему международные дискуссии опираются на разные определения.

