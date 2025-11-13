Рідкісна знахідка IV століття до н. е.: археолги знайшли мармурову маску фінікійської жінки в Карфагені (фото)

На території святилища в стародавньому Карфагені археологи виявили мармурову маску, що датується кінцем IV століття до н. е. Артефакт зображує жінку з зачіскою у фінікійському стилі.

Про знахідку оголосило Міністерство культури Тунісу, а її виявлення приписується дослідницькій групі Національного інституту культурної спадщини (INP), пише Arkeonews.

За словами професора Імеда Бен Джербанія, детальна майстерність виконання та стилістична точність маски роблять її "одним з найрідкісніших зразків пунічного портретного мистецтва, які коли-небудь були виявлені".

Висічене з єдиного масиву білого мармуру, обличчя має спокійний вираз, обрамлене складними косами та кучерями, типовими для фінікійської естетики. Експерти вважають, що колись воно слугувало еквотом, вотивною жертвою, присвяченою Таніт і Баал-Хаммону, і, ймовірно, було виставлене в святилищі або на вівтарі.

Лабораторні дослідження визначать походження мармуру та проаналізують сліди пігменту, які все ще видно на поверхні. Попередні висновки свідчать, що він походить із кар'єру у Східному Середземномор'ї, що підтверджує існування міцних торгівельних зв'язків між Карфагеном і фінікійськими містами, такими як Тир і Сидон.

Маска була виявлена в Тофеті Карфагена, священному місці, яке функціонувало між VIII та II століттями до н. е. Тисячі урн, стел і написів, виявлених на цьому місці, свідчать про складні ритуали, присвячені Таніт, пов'язаній з родючістю і місяцем, та Баалу Хаммону, пов'язаному з небом і сільськогосподарським достатком.

Маска, ймовірно, була замовлена елітною родиною в рамках релігійного обряду Фото: Tunisian Ministry of Cultural Affairs

Висока якість мармурової маски вказує на те, що вона, ймовірно, була замовлена елітною родиною в рамках релігійного обряду, спрямованого на отримання божественної милості або висловлення вдячності.

У пунічних віруваннях Таніт шанували як материнську захисницю та "обличчя Баала", що символізувало родючість і життя. Баал Хаммон, її супутник, уособлював оновлення та сонячну силу. Разом вони символізували рівновагу в природному порядку, концепцію, глибоко вкорінену в карфагенській релігії.

Мармурова маска з її спокійним виразом обличчя та стилізованими рисами, можливо, зображує жрицю або вірянку, що уособлює ці божественні принципи. Її стилістична схожість зі східнофінікійським мистецтвом свідчить про навмисну адаптацію левантійських релігійних образів до місцевих пунічних контекстів.

Розкопки в Тофеті дали інші значні знахідки, зокрема пунічні написи в 2014 році та дев'ять золотих монет у 2023 році, що відображають багатство та релігійну складність карфагенського суспільства.

Міністерство культури описало маску як "матеріальне свідчення творчості та духовної глибини пунічного Карфагена". Після реставрації артефакт виставлять в Карфагенському музеї, що, як очікується, приверне міжнародний науковий інтерес та туризм.

Окрім своєї художньої краси, мармурова маска демонструє історичну роль Карфагена як культурного перехрестя, що поєднує Африку, Європу та Близький Схід. Як зазначив професор Бен Джербанія, "кожна знахідка з Тофету наближає нас до розуміння того, як карфагеняни бачили себе — побожними, витонченими та глибоко пов'язаними зі своїми богами".

