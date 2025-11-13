Редкая находка IV века до н. э.: археолги нашли мраморную маску финикийской женщины в Карфагене (фото)

На территории святилища в древнем Карфагене археологи обнаружили мраморную маску, датируемую концом IV века до н. э. Артефакт изображает женщину с прической в финикийском стиле.

О находке объявило Министерство культуры Туниса, а ее обнаружение приписывается исследовательской группе Национального института культурного наследия (INP), пишет Arkeonews.

По словам профессора Имеда Бен Джербания, детальное мастерство исполнения и стилистическая точность маски делают ее "одним из самых редких образцов пунического портретного искусства, которые когда-либо были обнаружены".

Высеченное из единого массива белого мрамора, лицо имеет спокойное выражение, обрамленное сложными косами и кудрями, типичными для финикийской эстетики. Эксперты считают, что когда-то оно служило эквотом, вотивной жертвой, посвященной Танит и Баал-Хаммону, и, вероятно, было выставлено в святилище или на алтаре.

Лабораторные исследования определят происхождение мрамора и проанализируют следы пигмента, которые все еще видны на поверхности. Предварительные выводы свидетельствуют, что он происходит из карьера в Восточном Средиземноморье, что подтверждает существование прочных торговых связей между Карфагеном и финикийскими городами, такими как Тир и Сидон.

Маска была обнаружена в Тофете Карфагена, священном месте, которое функционировало между VIII и II веками до н. э. Тысячи урн, стел и надписей, обнаруженных на этом месте, свидетельствуют о сложных ритуалах, посвященных Танит, связанной с плодородием и луной, и Баалу Хаммону, связанному с небом и сельскохозяйственным изобилием.

Маска, вероятно, была заказана элитной семьей в рамках религиозного обряда Фото: Tunisian Ministry of Cultural Affairs

Высокое качество мраморной маски указывает на то, что она, вероятно, была заказана элитной семьей в рамках религиозного обряда, направленного на получение божественной милости или выражение благодарности.

В пунических верованиях Танит почитали как материнскую защитницу и "лицо Баала", что символизировало плодородие и жизнь. Баал Хаммон, ее спутник, олицетворял обновление и солнечную силу. Вместе они символизировали равновесие в естественном порядке, концепцию, глубоко укорененную в карфагенской религии.

Мраморная маска с ее спокойным выражением лица и стилизованными чертами, возможно, изображает жрицу или верующую, олицетворяющую эти божественные принципы. Ее стилистическое сходство с восточнофиникийским искусством свидетельствует о преднамеренной адаптации левантийских религиозных образов к местным пуническим контекстам.

Раскопки в Тофете дали другие значительные находки, в частности пунические надписи в 2014 году и девять золотых монет в 2023 году, отражающие богатство и религиозную сложность карфагенского общества.

Министерство культуры описало маску как "материальное свидетельство творчества и духовной глубины пунического Карфагена". После реставрации артефакт выставят в Карфагенском музее, что, как ожидается, привлечет международный научный интерес и туризм.

Кроме своей художественной красоты, мраморная маска демонстрирует историческую роль Карфагена как культурного перекрестка, объединяющего Африку, Европу и Ближний Восток. Как отметил профессор Бен Джербания, "каждая находка из Тофета приближает нас к пониманию того, как карфагеняне видели себя — набожными, утонченными и глубоко связанными со своими богами".

