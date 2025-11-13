Вырезанное иглой: в древнем городе Истахр на юге Ирана обнаружено изображение сасанидского царя (фото)

На юге Ирана археологи обнаружили наскальное изображение, которое, как считается, изображает правителя Сасанидской империи. Оно с необычайной точностью высечено на скалах вблизи древнего города Истахр на равнине Марвдашт.

Эта находка, расположенная неподалеку от знаменитых руин Персеполя, дает более глубокое понимание королевской символики и художественных традиций, определявших одну из самых могущественных исторических династий Ирана, пишет Arkeonews.

Археолог Аболхассан Атабаки объяснил, что изображение показывает царя в характерной короне, окруженной небесными мотивами, такими как луна, звезда и зубчатая диадема — символами, которые традиционно ассоциируются с божественной властью в искусстве Сасанидов.

Ученый отметил, что дизайн короны и тонкая гравировка иглой напоминают стилистические особенности, встречающиеся на сасанидских монетах и металлических изделиях более поздних веков империи (224-651 гг. н. э.). По словам Атабаки, это сходство "указывает на тесную связь между этим недавно обнаруженным произведением искусства и устоявшимися сасанидскими художественными традициями".

Недавно найденный рисунок, вероятно, датируется поздним сасанидским периодом, возможно, времен правления Хосрова II Фото: Tehran Times

Историк Наджме Эбрахими отметила культурную важность рисунка, связав его с ранними примерами королевской портретной живописи. Ссылаясь на средневекового историка Аль-Масуди, она упомянула исторические описания иллюстрированных рукописей из Истахра, на которых были изображены сасанидские монархи.

Эбрахими отметила, что новый рельеф "отражает тот же художественный дух — прославление королевской власти через изысканную, символическую портретную живопись". Она добавила, что почти 90% известных сасанидских королевских скальных рельефов было найдено на равнине Марвдашт, что свидетельствует о давней роли этого района как центра королевской репрезентации и идеологии.

Город Истахр, некогда королевская резиденция сасанидских царей, сыграл ключевую роль в формировании персидской государственности. Расположенный вблизи Персеполя, церемониальной столицы Ахеменидской империи, он стал связующим звеном между двумя могущественными персидскими династиями.

Около 224 года н.э. местный аристократ Ардашир I сверг Артабана IV, последнего парфянского царя, основав Сасанидскую империю и восстановив персидский суверенитет. Истахр стал одним из его главных центров власти, символически связывая его новую династию с наследием Ахеменидов.

Строители города повторно использовали архитектурные фрагменты из Персеполя, а соседний Накш-е Ростам с его королевскими гробницами и рельефами оставался центром королевской и религиозной символики.

В период расцвета Сасанидской империи Истахр был как политическим, так и религиозным центром. Храмы, фортификационные сооружения и дворцы украшали его ландшафт, отражая преданность династии зороастризма и ее роль как хранителя божественного порядка. Географ Истахри, писавший в X веке, описал дома, построенные из разных материалов в зависимости от богатства, что свидетельствовало о разнообразии населения города и его жизнеспособности даже после падения империи.

Эксперты считают, что недавно найденный рисунок, вероятно, датируется поздним сасанидским периодом, возможно, времен правления Хосрова II (590-628 гг. н. э.) или вскоре после этого. Археологи планируют использовать 3D-сканирование и стилистический анализ, чтобы определить его точный возраст и правителя, которого он представляет. Предварительные оценки указывают, что он может изображать регионального правителя, который стремился подражать имперской иконографии.

Несмотря на века эрозии, равнина Марвдашт продолжает открывать тайны прошлого. Исследователи надеются, что постоянные усилия по сохранению памятников укрепят мировое признание Сасанидской империи, чье художественное и культурное наследие остается глубоко вплетенным в национальную идентичность Ирана.

