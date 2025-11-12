Скрытые аномалии указывают на что-то неизвестное: новое открытие под пирамидой Менкаура

Под восточной стороной пирамиды Менкаура на плато Гиза в Египте ученые обнаружили две скрытые полости. Исследователи провели комплексные испытания и раскрыли, что находится под одной из самых загадочных пирамид Гизы.

Пирамида Менкаура, построенная при правлении фараона Менкаура примерно в 2490-2472 годах до н. э., изначально имела высоту около 65 метров и является последней из трех больших пирамид, построенных на плато. Ее главный вход расположен на северной стороне, что является типичной архитектурной особенностью пирамид Древнего царства, пишет Live Science.

Однако восточная сторона уже давно привлекает внимание из-за необычного участка из точно отшлифованных каменных блоков.

Исследователи отметили: "Камни чрезвычайно полированы на площади около четырех метров в высоту и шести метров в ширину. Такие гладкие камни в противном случае можно найти только возле единственного в настоящее время входа в пирамиду, на северной стороне".

Наличие этих полированных камней без видимого входа вызвало вопрос о возможном скрытом входе.

Опираясь на гипотезу независимого ученого Стина ван ден Ховена 2019 года, команда из Каирского университета и Технического университета Мюнхена провела многолетнее исследование, используя три технологии: испытания электрического сопротивления, грунтопроникающий радар и ультразвуковой анализ.

В совокупности эти методы обнаружили две отдельные полости за восточной стеной — одна расположена на глубине примерно 1,4 метра, а другая — на глубине примерно 1,13 метра.

Хотя эти полости могут свидетельствовать о скрытом проходе или дополнительном входе, исследователи отметили, что для определения их точной природы необходимы дополнительные испытания.

Питер Дер Мануэлян, профессор египтологии Гарвардского университета, отметил, что это открытие демонстрирует, как много еще остается неизвестным о древних памятниках Египта.

Он добавил, что большинство входов в пирамиды Древнего царства расположены на северной стороне, и только будущие исследования подтвердят, являются ли эти полости строительной неровностью или намеренной архитектурной особенностью.

Исследование является частью проекта Scan Pyramids направленного на изучение египетских пирамид с помощью неинвазивных технологий.

В рамках этой же инициативы были обнаружены скрытые полости в Великой пирамиде Гизы, что свидетельствует о том, что знаковые памятники Египта все еще скрывают секреты.

