Приховані аномалії вказують на щось невідоме: нове відкриття під пірамідою Менкаура

Під східною стороною піраміди Менкаура на плато Гіза в Єгипті вчені виявили дві приховані порожнини. Дослідники провели комплексні випробування і розкрили, що знаходиться під однією з найзагадковіших пірамід Гізи.

Піраміда Менкаура, побудована за правління фараона Менкаура приблизно в 2490–2472 роках до н. е., спочатку мала висоту близько 65 метрів і є останньою з трьох великих пірамід, побудованих на плато. Її головний вхід розташований на північній стороні, що є типовою архітектурною особливістю пірамід Стародавнього царства, пише Live Science.

Однак східна сторона вже давно привертає увагу через незвичайну ділянку з точно відшліфованих кам'яних блоків.

Дослідники зазначили: "Камені надзвичайно поліровані на площі близько чотирьох метрів у висоту і шести метрів у ширину. Такі гладкі камені в іншому випадку можна знайти тільки біля єдиного на цей час входу в піраміду, на північній стороні".

Наявність цих полірованих каменів без видимого входу викликала питання про можливий прихований вхід.

Спираючись на гіпотезу незалежного вченого Стіна ван ден Ховена 2019 року, команда з Каїрського університету та Технічного університету Мюнхена провела багаторічне дослідження, використовуючи три технології: випробування електричного опору, ґрунтопроникаючий радар та ультразвуковий аналіз.

У сукупності ці методи виявили дві окремі порожнини за східною стіною — одна розташована на глибині приблизно 1,4 метра, а інша — на глибині приблизно 1,13 метра.

Хоча ці порожнини можуть свідчити про прихований прохід або додатковий вхід, дослідники наголосили, що для визначення їхньої точної природи необхідні додаткові випробування.

Пітер Дер Мануелян, професор єгиптології Гарвардського університету, зазначив, що це відкриття демонструє, як багато ще залишається невідомим про стародавні пам'ятки Єгипту.

Він додав, що більшість входів до пірамід Стародавнього царства розташовані на північній стороні, і лише майбутні дослідження підтвердять, чи є ці порожнини будівельною нерівністю або навмисною архітектурною особливістю.

Дослідження є частиною проєкту Scan Pyramids спрямованого на вивчення єгипетських пірамід за допомогою неінвазивних технологій.

У межах цієї ж ініціативи були виявлені приховані порожнини в Великій піраміді Гізи, що свідчить про те, що знакові пам'ятки Єгипту все ще приховують секрети.

