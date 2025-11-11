Секрети краси древніх єгиптянок: волосся блистіло навіть після 3 тисяч років у гробниці

На початку XX століття археологи виявили стародавню перуку, що належала жінці, похованій понад 3000 років тому в Фівах, нинішньому Луксорі, Єгипет. Ця знахідка дала можливість побачити, як єгиптяни дбали про свій зовнішній вигляд.

Артефакт знайшов у 1906 році археолог Ернесто Скіапареллі, який виявив перуку в спільній гробниці Меріт і її чоловіка Ха — архітектора, який служив при фараоні Аменхотепі II. Темно-коричнева перука з людського волосся все ще була блискучою від парфумованих олій, нанесених тисячоліття тому, пише Live Science.

Перука зберігалася у високій скриньці з дерева акації з вигравіруваним ім'ям Меріт, яка стояла на двох покритих полотном підставках. Поряд з перукою лежали косметична скринька, дерев'яні гребінці, бритви та шпильки для волосся — все це частина багатої колекції з понад 500 артефактів, яка зараз зберігається в Єгипетському музеї в Турині, Італія.

Меріт, ймовірно, носила цю перуку з гофре і проділом посередині поверх свого поголеного або коротко підстриженого натурального волосся. Характерні хвилі створювалися шляхом заплітання мокрих пасом і розплітання їх після висихання.

За даними Єгипетського музею, подібні зачіски часто прикрашалися квітами й діадемами, що було модним в середині 18 династії. Перуки були поширені серед єгипетської верхівки та служили як декоративним, так і практичним цілям — захищали власників від жорсткого сонця і паразитів.

Сучасний аналіз виявив ще більше про звички Меріт щодо догляду за собою. У 2016 році вчені дослідили її перуку за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії, яка визначає хімічні сполуки в невеликих зразках. Результати показали сліди рослинних олій, камеді, бальзаму та бджолиного воску — речовин, які використовувалися як ранні засоби для догляду за волоссям, що дозволяли перуці залишатися гладкою та укладеною.

Залишки холестерину, знайдені на одному з гребінців Меріт, вказують на те, що вона користувалася ним впродовж свого життя. Дослідники дійшли висновку, що вона наносила суміш олій безпосередньо на волосся перед укладанням, що дає уявлення про витончені практики догляду за собою в Стародавньому Єгипті.

За словами єгиптолога Джоан Флетчер, перуки були давньою традицією, найдавніші відомі приклади якої датуються приблизно 3400 роком до н. е. Дослідження розкриває, як зовнішність та ідентичність були пов'язані в єгипетському суспільстві, роблячи збережену перуку Меріт не просто артефактом краси, а символом культурного самовираження.

