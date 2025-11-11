Секреты красоты древних египтянок: волосы блестели даже после 3 тысяч лет в гробнице

В начале XX века археологи обнаружили древний парик, принадлежавший женщине, похороненной более 3000 лет назад в Фивах, нынешнем Луксоре, Египет. Эта находка дала возможность увидеть, как египтяне заботились о своем внешнем виде.

Артефакт нашел в 1906 году археолог Эрнесто Скиапарелли, который обнаружил парик в совместной гробнице Мерит и ее мужа Ха — архитектора, служившего при фараоне Аменхотепе II. Темно-коричневый парик из человеческих волос все еще был блестящим от парфюмированных масел, нанесенных тысячелетия назад, пишет Live Science.

Парик хранился в высокой шкатулке из дерева акации с выгравированным именем Мерит, которая стояла на двух покрытых холстом подставках. Рядом с париком лежали косметическая шкатулка, деревянные расчески, бритвы и заколки для волос — все это часть богатой коллекции из более 500 артефактов, которая сейчас хранится в Египетском музее в Турине, Италия.

Мерит, вероятно, носила этот парик с гофре и пробором посередине поверх своих выбритых или коротко подстриженных натуральных волос. Характерные волны создавались путем заплетания мокрых прядей и расплетания их после высыхания.

По данным Египетского музея, подобные прически часто украшались цветами и диадемами, что было модным в середине 18 династии. Парики были распространены среди египетской верхушки и служили как декоративным, так и практическим целям — защищали владельцев от жесткого солнца и паразитов.

Современный анализ выявил еще больше о привычках Мерит по уходу за собой. В 2016 году ученые исследовали ее парик с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии, которая определяет химические соединения в небольших образцах. Результаты показали следы растительных масел, камеди, бальзама и пчелиного воска — веществ, которые использовались как ранние средства для ухода за волосами, позволявшие парику оставаться гладким и уложенным.

Остатки холестерина, найденные на одной из расчесок Мерит, указывают на то, что она пользовалась ею на протяжении своей жизни. Исследователи пришли к выводу, что она наносила смесь масел непосредственно на волосы перед укладкой, что дает представление об утонченных практиках ухода за собой в Древнем Египте.

По словам египтолога Джоан Флетчер, парики были древнейшей традицией, древнейшие известные примеры которой датируются примерно 3400 годом до н. э. Исследование раскрывает, как внешность и идентичность были связаны в египетском обществе, делая сохранившийся парик Мерит не просто артефактом красоты, а символом культурного самовыражения.

Ранее Фокус писал о 3D-модели столицы ацтеков, которую недавно создала команда цифровых художников. Интерактивная модель позволяет пользователям исследовать древнюю метрополию с разных ракурсов.

