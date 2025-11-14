100 лет дипломатии: как еда стала скрытым инструментом влияния (фото)

Еда издавна использовалась как средство для выражения политических позиций, содействия межкультурному взаимопониманию или создания напряжения во время международных встреч. Блюда могли влиять на восприятие гостей и передавать символические сообщения, выходящие за пределы простого питания.

Исследователи из Португалии проанализировали меню дипломатических ужинов, государственных банкетов и официальных приемов в XX и XXI веках, чтобы исследовать это явление, пишет Phys.org.

По словам Оскара Кабрала, исследователя гастрономических наук в Баскском кулинарном центре, совместные трапезы "играют значительную роль как дипломатические институты в выполнении и продолжении внешней политики Португалии".

Кулинарные традиции не только способствовали переговорам, но и предоставляли возможности для культурного обмена и проектирования национальной идентичности. Например, на COP25 в Мадриде такие пункты меню, как "Теплые моря. Несбалансированное питание" и "Срочно. Минимизируйте потребление животных белков", привлекали внимание к климатическим проблемам с помощью креативных названий блюд.

Некоторые выборы меню также представляли вызовы или игривые контрасты, например подача французского консоме с португальской ветчиной Barrancos испанскому монарху в 2016 году Фото: Cabral et al.

В ходе исследования было проанализировано 457 меню с 1910 по 2023 год, что позволило выявить изменения, которые происходили со временем. В начале XX века дипломатические обеды обычно состояли из изысканных девяти или десяти французских блюд, а в середине века постепенно начали включать португальские продукты.

Значительное изменение произошло в период Estado Novo, когда в блюдах все больше акцентировали внимание на национальных ингредиентах и региональных кулинарных традициях. На специальных мероприятиях, таких как "региональный обед" для королевы Елизаветы II в 1957 году, подавали лобстеров и фруктовые тарты из определенных португальских городов.

В 1960-х и 1970-х годах в меню включали редкие блюда, такие как черепаховый суп или азорская форель, иногда из-за ограниченного доступа к роскошным продуктам во время экономических или энергетических кризисов. После обретения независимости бывшими колониями меню еще больше изменилось, отражая переосмысление португальской кухни и устранение колониальных влияний.

Исследование определило пять основных функций дипломатических обедов: тактические обеды, связанные с территориальными вопросами; геополитические обеды, укрепляющие союзы; экономическая дипломатия, способствующая развитию торговых отношений; обеды с целью культурного и научного сотрудничества; обеды с целью укрепления культурной близости и общих традиций.

Традиционные блюда, такие как Cozido à Portuguesa или рецепты из трески, часто освещались для укрепления связей с португалоязычными странами. Интеграция гастрономии наряду с языком и традициями в национальную стратегию помогла сформировать международное восприятие Португалии.

Некоторые выборы меню также представляли вызовы или игривые контрасты, например подача французского консоме с португальской ветчиной Barrancos испанскому монарху в 2016 году, сочетая кулинарные стили и делая тонкий культурный акцент.

Понимание истории дипломатических меню показывает, что кулинарные традиции касаются не только питания, но и формирования международного восприятия и укрепления связей между странами. Это демонстрирует неизменную важность гастрономии как тонкого, но мощного инструмента в международных отношениях.

