100 років дипломатії: як їжа стала прихованим інструментом впливу (фото)

Їжа здавна використовувалася як засіб для вираження політичних позицій, сприяння міжкультурному взаєморозумінню або створення напруги під час міжнародних зустрічей. Страви могли впливати на сприйняття гостей і передавати символічні повідомлення, що виходили за межі простого харчування.

Дослідники з Португалії проаналізували меню дипломатичних вечерь, державних банкетів та офіційних прийомів у XX та XXI століттях, щоб дослідити це явище, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Оскара Кабрала, дослідника гастрономічних наук у Баскському кулінарному центрі, спільні трапези "відіграють значну роль як дипломатичні інституції у виконанні та продовженні зовнішньої політики Португалії".

Кулінарні традиції не тільки сприяли переговорам, але й надавали можливості для культурного обміну та проєктування національної ідентичності. Наприклад, на COP25 у Мадриді такі пункти меню, як "Теплі моря. Незбалансоване харчування" та "Терміново. Мінімізуйте споживання тваринних білків", привертали увагу до кліматичних проблем за допомогою креативних назв страв.

Відео дня

Деякі вибори меню також становили виклики або грайливі контрасти, як-от подача французького консоме з португальською шинкою Barrancos іспанському монарху в 2016 році Фото: Cabral et al.

У ході дослідження було проаналізовано 457 меню з 1910 по 2023 рік, що дозволило виявити зміни, які відбувалися з часом. На початку XX століття дипломатичні обіди зазвичай складалися з вишуканих дев'яти або десяти французьких страв, а в середині століття поступово почали включати португальські продукти.

Значна зміна відбулася в період Estado Novo, коли в стравах все більше акцентували увагу на національних інгредієнтах і регіональних кулінарних традиціях. На спеціальних заходах, таких як "регіональний обід" для королеви Єлизавети II в 1957 році, подавали лобстерів і фруктові тарти з певних португальських міст.

У 1960-х і 1970-х роках до меню включали рідкісні страви, такі як черепаховий суп або азорська форель, іноді через обмежений доступ до розкішних продуктів під час економічних або енергетичних криз. Після здобуття незалежності колишніми колоніями меню ще більше змінилося, відображаючи переосмислення португальської кухні та усунення колоніальних впливів.

Дослідження визначило п'ять основних функцій дипломатичних обідів: тактичні обіди, пов'язані з територіальними питаннями; геополітичні обіди, що зміцнюють союзи; економічна дипломатія, що сприяє розвитку торгівельних відносин; обіди з метою культурного та наукового співробітництва; обіди з метою зміцнення культурної близькості та спільних традицій.

Традиційні страви, такі як Cozido à Portuguesa або рецепти з тріски, часто висвітлювалися для зміцнення зв'язків з португаломовними країнами. Інтеграція гастрономії поряд з мовою та традиціями в національну стратегію допомогла сформувати міжнародне сприйняття Португалії.

Деякі вибори меню також становили виклики або грайливі контрасти, як-от подача французького консоме з португальською шинкою Barrancos іспанському монарху в 2016 році, поєднуючи кулінарні стилі та роблячи тонкий культурний акцент.

Важливо

Проста гра з непростої сторони: яка стратегія найкраща для "камінь, ножиці, папір"

Розуміння історії дипломатичних меню показує, що кулінарні традиції стосуються не тільки харчування, а й формування міжнародного сприйняття та зміцнення зв'язків між країнами. Це демонструє незмінну важливість гастрономії як тонкого, але потужного інструменту в міжнародних відносинах.

Раніше Фокус писав про те, скільки насправді країн у Північній Америці. Хоча зазвичай згадують лише про США, Мексику та Канаду, насправді їх набагато більше.

Також ми розповідали про найдовший в історії рік. Ним був 1972, який отримав дві додаткові секунди.