Проста гра з непростої сторони: яка стратегія найкраща для "камінь, ножиці, папір"

Гра "камінь, ножиці, папір" може здаватися простим змаганням, але питання про те, хто отримує перевагу викликає дискусії як серед дослідників, так і серед гравців. Вчені виділяють кілька основних стратегій.

У недавніх дослідженнях когнітивні нейробіологи Деніз Морел, Мануель Варле та Тійл Гроотсвагерс вивчали, як люди поводяться під час тривалих ігрових серій, пише IFLScience.

Вчені пояснили, що існує оптимальна стратегія для перемоги в декількох раундах гри "камінь, ножиці, папір": бути якомога більш випадковим і непередбачуваним. У ході дослідження учасники провели 15 000 раундів, а команда стежила за їхніми нейронними реакціями.

Результати показали, що гравці, які перебували під впливом попередніх спроб, в цілому показали гірші результати. Інші фахівці дійшли схожих висновків. Даніель Джонс, викладач Бірмінгемського університету, зазначив, що ідеальна випадковість "не може програти" у довгостроковій перспективі, оскільки вона призводить до рівномірного розподілу перемог, поразок і нічиїх.

Але люди рідко досягають такого рівня непередбачуваності, що залишає для інших можливість скористатися певними закономірностями. Автор Вільям Паундстоун навів типовий приклад: гравці, як правило, уникають повторювати один і той самий кидок більше двох разів, що відкриває можливість для контрзаходів.

За даними команди Західного університету Сіднея, більшість учасників віддавали перевагу одному варіанту більше, ніж іншим, виявляючи сильну схильність покладатися на звичні рішення. Минулі поведінкові експерименти підкріплюють цю ідею. Дослідження Університету Чжецзян виявило, що переможці часто повторюють один і той самий хід, тоді як ті, хто програє, схильні рухатися назад по ієрархії ходів.

Ханна Фрай пояснила, що якщо гравець виграє каменем, він, ймовірно, знову використає камінь, а це означає, що суперник повинен відповісти папером. Тим часом гравець, який виграв, повинен очікувати на цей контрхід і адаптуватися, вибираючи те, що перемагає очікувану відповідь — простий, але ефективний цикл. Ці закономірності демонструють, як легко гравці потрапляють у передбачувані ритми, не усвідомлюючи цього.

Крім математики та нейронних моделей, деякі експерти стверджують, що психологія може мати не менш важливе значення. Паундстоун зауважив, що багато досвідчених гравців шукають "підказки", такі як положення рук перед кидком. Він також відзначив тенденцію початківців вибирати камінь, коли вони поспішають.

Стратегічні посібники навіть рекомендують впливати на суперників до початку раунду. Грехем Уокер запропонував тонко показувати бажану фігуру під час пояснення правил, зазначивши, що "коли люди не звертають уваги, їх підсвідомість часто приймає вашу "пропозицію"".

Інша психологічна тактика передбачає відкриту декларацію: сказати супернику, що ви плануєте кинути, а потім зробити саме це. Впевненість може роззброїти, і в багатьох випадках суперник надто довго обмірковує вибір і вибирає програшний хід.

Розуміння цих звичок може зробити гру цікавішою, навіть якщо ніхто не може гарантувати перемогу в кожному раунді. Знання того, як люди зазвичай поводяться, додає глибини знайомій грі та демонструє, чому стратегія, навіть у такій швидкій грі, продовжує зачаровувати як дослідників, так і звичайних гравців.

