Простая игра с непростой стороны: какая стратегия лучше всего подходит для "камень, ножницы, бумага"

Игра "камень, ножницы, бумага" может казаться простым соревнованием, но вопрос о том, кто получает преимущество вызывает дискуссии как среди исследователей, так и среди игроков. Ученые выделяют несколько основных стратегий.

В недавних исследованиях когнитивные нейробиологи Дениз Морел, Мануэль Варле и Тийл Гроотсвагерс изучали, как люди ведут себя во время длительных игровых серий, пишет IFLScience.

Ученые объяснили, что существует оптимальная стратегия для победы в нескольких раундах игры "камень, ножницы, бумага": быть как можно более случайным и непредсказуемым. В ходе исследования участники провели 15 000 раундов, а команда следила за их нейронными реакциями.

Результаты показали, что игроки, находившиеся под влиянием предыдущих попыток, в целом показали худшие результаты. Другие специалисты пришли к похожим выводам. Даниэль Джонс, преподаватель Бирмингемского университета, отметил, что идеальная случайность "не может проиграть" в долгосрочной перспективе, поскольку она приводит к равномерному распределению побед, поражений и ничьих.

Но люди редко достигают такого уровня непредсказуемости, что оставляет для других возможность воспользоваться определенными закономерностями. Автор Уильям Паундстоун привел типичный пример: игроки, как правило, избегают повторять один и тот же бросок более двух раз, что открывает возможность для контрмер.

По данным команды Западного университета Сиднея, большинство участников предпочитали один вариант больше, чем другие, проявляя сильную склонность полагаться на привычные решения. Прошлые поведенческие эксперименты подкрепляют эту идею. Исследование Университета Чжэцзян обнаружило, что победители часто повторяют один и тот же ход, тогда как проигравшие склонны двигаться назад по иерархии ходов.

Ханна Фрай объяснила, что если игрок выигрывает камнем, он, вероятно, снова использует камень, а это означает, что соперник должен ответить бумагой. Между тем, игрок, который выиграл, должен ожидать этот контрход и адаптироваться, выбирая то, что побеждает ожидаемый ответ — простой, но эффективный цикл. Эти закономерности демонстрируют, как легко игроки попадают в предсказуемые ритмы, не осознавая этого.

Помимо математики и нейронных моделей, некоторые эксперты утверждают, что психология может иметь не менее важное значение. Паундстоун заметил, что многие опытные игроки ищут "подсказки", такие как положение рук перед броском. Он также отметил тенденцию начинающих игроков выбирать камень, когда они спешат.

Стратегические пособия даже рекомендуют воздействовать на соперников до начала раунда. Грэхем Уокер предложил тонко показывать желаемую фигуру во время объяснения правил, отметив, что "когда люди не обращают внимания, их подсознание часто принимает ваше "предложение"".

Другая психологическая тактика предполагает открытую декларацию: сказать сопернику, что вы планируете бросить, а затем сделать именно это. Уверенность может разоружить, и во многих случаях соперник слишком долго обдумывает выбор и выбирает проигрышный ход.

Понимание этих привычек может сделать игру интереснее, даже если никто не может гарантировать победу в каждом раунде. Знание того, как люди обычно ведут себя, добавляет глубины знакомой игре и демонстрирует, почему стратегия, даже в такой быстрой игре, продолжает очаровывать как исследователей, так и обычных игроков.

