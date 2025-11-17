Была больше чем путем для благовоний: ученые раскрыли неожиданное значение древней Аравии (фото)

На протяжении веков исследователи считали, что Аравия служила главным маршрутом для транспортировки ароматических товаров, однако это мнение изменилось. Согласно новому исследованию, Аравия была важным центром, где создавали и использовали сложные смеси смол и масел задолго до распространения ладана.

Эти результаты были получены в результате сотрудничества между Немецким археологическим институтом (DAI) и Комиссией по вопросам культурного наследия Саудовской Аравии при поддержке лабораторий Технического университета Берлина и Института геоантропологии имени Макса Планка, пишет Arkeonews.

Применив передовые метаболомные методы к образцам, сохранившимся в древних кадильницах, команда обнаружила молекулярные следы, которые ранее было невозможно обнаружить. Это позволило исследователям показать, как традиции использования ароматов развивались со временем и почему оазис Тайма имел культурное значение в регионе.

Анализ показал, что в бронзовом веке жители Таймы использовали преимущественно местные материалы, такие как смолы хвойных деревьев и региональные растительные масла. Это указывает на то, что ранние ароматические практики развивались на основе местных знаний, а не благодаря далекой торговле.

В религиозных помещениях дым от смолы создавал атмосферу для церемоний Фото: Department of Archaeology Museum

В железном веке смолы Pistacia стали широко распространенными, а в погребальных обрядах появились определенные вещества типа Commiphora. Эти закономерности указывали на изменение ритуальных потребностей и расширение региональных связей.

Ключевым открытием стало появление ладана: классическая смола Boswellia появилась в Тайме лишь в набатейский период, что означает, что она была более поздним дополнением, а не основной частью ранней ритуальной жизни.

Как пояснил Арнульф Гауслейтер из DAI, "Только с набатейцами мы наконец видим ладан. До этого общины в Тайме предпочитали смолы Pistacia, Commiphora и хвойных деревьев. Эти выборы позволяют нам реконструировать не только торговые связи, но и культурные предпочтения и местную идентичность".

Исследование также показало, что запах формировал повседневную деятельность, бытовые привычки и ритуальное поведение. В религиозных помещениях дым от смолы создавал атмосферу для церемоний, а в домах использовали смеси для частных ритуалов, выражения статуса или актов поклонения.

Смолы типа Commiphora в захоронениях указывали на символическую роль, связанную с защитой или памятью. Научный руководитель исследования Барбара Губер отметила: "Запах почти не оставляет видимых следов, но он формировал ритуалы, пространства и эмоциональную жизнь. С помощью биомолекулярного анализа мы восстанавливаем аспекты человеческого опыта, которые были невидимыми на протяжении тысячелетий".

В совокупности эти выводы представляют Тайму как место, где общины развивали собственные ароматические практики, выборочно используя импортируемые вещества. Вместо простого пункта пересечения пустыни, оазис предстает как центр, где аромат помогал формировать социальную идентичность и ритуальное значение.

Эта работа также укрепляет мнение об Аравийском полуострове как активном участнике древней торговли и технологий. Аджаб Аль-Отайби из Саудовской комиссии по вопросам культурного наследия подытожил это значение: "Эти открытия расширяют наше понимание прошлого Аравийского полуострова. Они демонстрируют, что его оазисы были динамичными культурными и экономическими центрами, глубоко связанными с традициями более широкого мира".

Исследование стало важным шагом вперед в сенсорной археологии, соединив археологические исследования, биомолекулярную науку, историческую интерпретацию и этнографическое сравнение. Оно показало, что даже самые тонкие аспекты человеческого опыта, такие как ароматы и ритуальная атмосфера, могут быть проанализированы с научной точностью.

