Одразу чотири знахідки: вчені виявили середньовічні артефакти у Польщі (фото)

Біля острова Ледницького на півдні озера Ледниця в Польщі вчені виявили чотири середньовічні списи. Ця територія вже давно досліджується з метою вивчення життя та військових практик, пов'язаних з ранньою державою Пястів.

За даними дослідників з Університету Миколая Коперника, списи датуються X-XI століттями н. е. Один з них — невеликий ромбоподібний наконечник списа, зберігся разом з оригінальним ясеневим древком довжиною близько 2,1 метра, пише Heritage Daily.

Керівник проєкту доктор Анджей Пидин зазначив, що лише два інших екземпляри з Ледниці все ще зберігають подібні дерев'яні фрагменти. Представник університету зазначив, що другий наконечник списа "нагадує лист верби — форму, поширену в ранньосередньовічній Європі", додавши, що подібні знахідки в районі Ледниці можуть свідчити про місцеве виробництво

Третій наконечник списа, найдовший, виготовлений за допомогою методу, що поєднував м'яку і тверду сталь для підвищення міцності. Четвертий вирізнявся своїм оздобленням: крилатий наконечник списа, покритий золотом, сріблом, бронзою та іншими металами, з маркуванням у вигляді спіралей та трискеліонів. Доктор Матуш Попек заявив, що "ця зброя повинна асоціюватися з елітною воїнською культурою на межі X і XI століть".

Особливу увагу привернув прикрашений наконечник списа Фото: Mateusz Popek

Особливу увагу привернув прикрашений наконечник списа, оскільки його металеве покриття та геометричні форми, ймовірно, виконували функцію індикаторів статусу під час зібрань або конфліктів. Зварювання, використане в найдовшому списі, показало, як ковалі підвищували міцність, з'єднуючи метали різної твердості.

Нові відкриття демонструють важливість підводних знахідок: органічні матеріали, такі як дерево, рідко зберігаються на суші, але залишаються неушкодженими в умовах затоплення.

Важливо

Списи також розкривають політичне та символічне значення острова Ледницького в ранній Польщі, підкріплюючи думку про те, що острів був центральною фортецею на ранніх етапах формування держави.

