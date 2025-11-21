Нова теорія змінила думку вчених: чому архологічний комплекс США такий таємничий

Археологи запропонували нове тлумачення пам'ятки Поверті-Пойнт на північному сході Луїзіани, США. На думку вчених, цей комплекс був місцем спільної зустрічі егалітарних груп мисливців-збирачів, об'єднаних спільними ритуальними зобов'язаннями.

Дослідження продемонструвало, що гребені та кургани Поверті-Пойнт виділялися не тільки своїм розміром, але й тим, як вони, здавалося, об'єднували людей, пише Arkeonews.

Археологи вказали, що на місці не було ознак ієрархічного центру. Вони пояснили, що тисячі людей, ймовірно, періодично збиралися, щоб будувати, торгувати та брати участь у спільних культурних заходах.

Археологиня Олівія Баумгартель зазначила: "Ми вважаємо, що це були егалітарні мисливці-збирачі", наголосивши, що в археологічних знахідках не було виявлено жодних ознак керованої праці.

Більша частина дискусії була присвячена доказам, що підтверджували цю кооперативну модель. Такі предмети, як кварц з Озаркса, мильний камінь з регіону Атланти, глиняні кухонні прилади та мідні вироби з регіону Великих озер, свідчили про те, що багато громад подорожували на великі відстані, щоб дістатися до цієї місцевості.

Ці знахідки узгоджувалися з ідеєю, що Поверті-Пойнт був скоріше церемоніальним місцем зупинки, а не постійним домом. Цікаво, що під час розкопок майже не було виявлено доказів існування місць для тривалого проживання, кладовищ або повсякденних споруд.

Дослідники припускають, що люди будували масивні земляні споруди як значущі жертвоприношення в період, що характеризувався суворими погодними умовами та непередбачуваними змінами навколишнього середовища.

Розмови з корінними групами, включаючи членів громади Лумбі, підкріпили ідею, що ці практики, ймовірно, були спрямовані на досягнення рівноваги.

Дослідники також вивчили місця Клайборн і Седарленд у західній частині Міссісіпі, щоб з'ясувати їхній зв'язок із Поверті-Пойнт. Нове радіовуглецеве датування показало, що Седарленд був приблизно на 500 років старшим, що надало йому власної історичної ідентичності.

Це відкриття допомогло розділити часові рамки сусідніх місць і пролити світло на те, як ідеї та матеріали поширювалися по регіону. Під час повторних розкопок у ямах, відкритих десятиліття тому, вчені використовували оновлені лабораторні методи для виявлення найдрібніших деталей у ґрунті.

Ці зусилля дозволили дізнатися більше про людей, які брали участь у створенні монументальних споруд. Аналіз показав, що сила Поверті-Пойнт полягала не в централізованій владі, а в здатності груп працювати разом і виражати спільні переконання через великомасштабне будівництво.

