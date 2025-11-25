Знахідка дала рідкісну можливість: в Іспанії археологи виявили древній артефакт часів пізньої Республіки (фото)

Нещодавно знайдений римський напис на римській урні у Картахені надав нову інформацію про політичне життя в стародавній Іспанії, підтвердивши ім'я раніше невідомого губернатора. Ця знахідка також надала рідкісний фізичний доказ практики жеребкування, що використовувалася в пізній Республіці.

Дослідники виявили предмет в археологічному парку Молінете, де посудина була знайдена на заваленому верхньому поверсі будівлі Атріум, споруди, яка перейшла з громадського в домашнє використання, перш ніж її знищила пожежа в кінці III століття н. е., пише Arkeonews.

Хоча артефакт був розбитий на понад 250 уламків, мідна сителла зберегла напис, що містив ім'я Спурій Лукрецій Тріципітінус, описаний як квестор про претор. Ця роль надавала квестору тимчасові повноваження претора, і раніше в Іспанії Цитеріор було зафіксовано лише одну подібну посаду.

Хоча артефакт був розбитий на понад 250 уламків, мідна сителла зберегла напис, що містив ім'я Спурій Лукрецій Тріципітінус Фото: J. G. Gómez Carrasco / J. M. Abascal Palazón et al., 2025, Boletín del Archivo Epigráfico

Датування предмета між 47 і 27 роками до н. е. пов'язує напис з останніми нестабільними десятиліттями Римської республіки, безпосередньо перед реформою провінційного управління Августом.

Лукреції були однією з найстаріших родин Риму, відомими з часів ранньої республіки. Назва їх гілки Тріципітінус зникла з історичних записів після IV століття до н. е., що зробило її повторну появу в Іспанії несподіваною.

Датування предмета між 47 і 27 роками до н. е. пов'язує напис з останніми нестабільними десятиліттями Римської республіки Фото: J. G. Gómez Carrasco / J. M. Abascal Palazón et al., 2025, Boletín del Archivo Epigráfico

Сителла набула ще більшого значення в порівнянні зі свинцевими злитками, знайденими в гірничому районі Картахена-Масаррон, на яких було викарбувано S·LVCRETI·S·F, ту саму формулу, що й на посудині.

Ці злитки вказували на те, що родина — або сам губернатор — мала прямий зв'язок з гірничою діяльністю в регіоні. Оскільки Карфагена Нова була центром виробництва срібла та свинцю, контроль над цим районом означав доступ до одного з найприбутковіших ресурсів Республіки.

Головною частиною напису є слово sortes, яке чітко пов'язане з жеребкуванням. Решта тексту свідчить про те, що після жеребкування було прийнято рішення або вжито заходів, що дає рідкісну можливість зазирнути в процес sortitio, який призначав провінційні ролі, обирав присяжних або керував релігійними рішеннями.

Головною частиною напису є слово sortes, яке чітко пов'язане з жеребкуванням Фото: Laboratorio del Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT), Universidad Politécnica de Cartagena / J. M. Abascal

До появи обертової урни такі сителли були стандартними ємностями, що використовувалися для змішування та жеребкування табличок. Її розташування поблизу святилища Ісіди, поруч із рогом достатку, пов'язаним із Фортуною, знайденим у тому ж шарі руйнувань, підвищує ймовірність того, що посудина служила як цивільним, так і релігійним цілям, подібно до традицій оракулів, відомих у таких місцях, як Пренесте.

Посудина збереглася, оскільки обвал будівлі захистив її від корозії. На час пожежі близько 300 року н. е. вона вже була антикварним предметом, який зберігався в домі, де, ймовірно, вже не розуміли її первісного призначення.

Падіння дерев'яної підлоги запечатало артефакт під уламками, зберігши частину історії, яку пізніше висвітлила сучасна реставрація. Виявлення урни додає цінності не тільки цьому місцю, але й ширшій картині Іспанії Цитеріор, провінції, яка з'єднувала Італію із західним Середземномор'ям і підтримувала суміш римських, пунічних та іберійських громад.

Захищений порт і багатство корисних копалин зробили Карфаген Нову ключовим пунктом у цій мережі. Таким чином, сителла пов'язує політичну владу з економічним і духовним життям провінції.

Як пояснила команда, яка оголосила про знахідку, посудина "проливає світло на темний період римської адміністративної історії в Іспанії та відкриває рідкісне вікно в політичні, економічні та релігійні системи того часу".

