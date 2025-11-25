Знали таємниці космосу ще давніше, ніж ми думали: археологи розкопали 4000-річну обсерваторію у Перу (фото)

Дослідники повідомили, що нещодавно виявлена споруда в Чанкільо, Перу, може бути старшою за відому сонячну обсерваторію на тому ж місці, що змінює уявлення про ранню астрономію в Андах. Споруду виявили у ході нових розкопок у долині річки Касма.

Дослідники пояснили, що споруда демонструє навмисне вирівнювання за сонцем, що віддзеркалює наукову точність, яка давно асоціюється з комплексом Чанкільо, пише Heritage Daily.

За даними Міністерства культури Перу, конструкція вказує на навмисне спостереження за рухом небесних тіл, і будівельники облаштували споруду з чіткою метою спостереження.

Попереднє датування базується на археологічних шарах та знахідках з місця розкопок, а радіовуглецевий аналіз повинен підтвердити, чи ця споруда є давнішою за знамениті Тринадцять веж. Археологи також виявили коридор, пов'язаний з місячним циклом, що свідчить про те, що жителі Чанкільо відстежували як річний шлях Сонця, так і цикл Місяця.

Археологи виявили коридор, пов'язаний з місячним циклом, що свідчить про те, що жителі Чанкільо відстежували як річний шлях Сонця, так і цикл Місяця Фото: Peruvian State

Це друге вирівнювання є важливим, оскільки місячні цикли є складнішими, ніж сонячні, і вимагають ретельного довгострокового спостереження.

Культура Касма-Сечін, яка існувала приблизно між 2000 і 1000 роками до н. е., відома своїми великими архітектурними проєктами, і ці нові докази свідчать про те, що їхня астрономічна діяльність була ширшою, ніж раніше вважалося. У долинах річок цього регіону знаходиться багато ранніх споруд, що робить його однією з найгустіших археологічних зон, пов'язаних із стародавнім плануванням Анд.

Це відкриття розширює часові рамки астрономії в Америці і показує, що стародавні спостерігачі в Перу досягли наукової точності набагато раніше, ніж очікувалося.

