2000-річне святилище стало джерелом рідкісних знахідок: вчені розкопали численні артефакти в Перській затоці (фото)

Археологи дослідили стародавнє поселення в Перській затоці, ОАЕ, де мандрівники, які подорожували між Месопотамією, Іраном, Індією та Південною Аравією, зупинялися, щоб помолитися та обмінятися товарами. Розташоване вздовж західного узбережжя регіону, це місце показало, як люди використовували цю ділянку землі як місце зустрічі впродовж століть.

Нові дослідження, проведені Італійською археологічною місією в Умм-аль-Кувейні (IAMUQ), підтвердили, що Телль-Абрак служив як економічним, так і духовним цілям, пише Arkeonews.

Доктор Мікеле Деглі Еспості та його команда повідомили, що ключова споруда, відома як Будівля B-I, створена наприкінці XIV — на початку XIII століття до н. е., виділялася своєю надзвичайно міцною цементною сумішшю. Всередині вчені знайшли імпортний посуд з південного сходу Ірану, зокрема глечики з відбитками циліндричних печаток, пов'язаних з Південною Месопотамією та Еламом.

Ці знахідки вказують на те, що будівля використовувалася для управління товарами, а не просто для їх зберігання. Пізніші шари виявили зміну в I–III століттях н. е., коли Телль-Абрак перетворився на святилище, позначене будівлею B-III, де вчені виявили бронзові та глиняні фігурки, монети в римському стилі, кам'яні статуї з південноаравійськими рисами та рідкісний арамейський напис.

Довга послідовність подій на цьому місці показує, як воно змінювалося з часом. Структура бронзової доби, здається, контролювала обіг імпортованих товарів, можливо, для груп, пов'язаних з інтересами касситів або еламців.

Століття потому, у фазі святилища, з'явилися дари, що надходили з різних регіонів, пов'язуючи цю місцевість з римським Левантом, південною Месопотамією, Індією та культурними центрами по всій Аравії.

Такі предмети допомагають пояснити, як купці шукали безпеки та божественної прихильності перед перетином Перської затоки. Різноманітні предмети також відображають, як різні політичні сили формували торгівлю вздовж водного шляху в кожен період.

Телль-Абрак залишається важливим і сьогодні, оскільки зберігає понад 3000 років діяльності в одному місці. Знахідки показують, як люди, що жили біля затоки, реагували на ширші рухи в стародавньому світі, пристосовуючи своє поселення від домашньої бази до контрольно-пропускного пункту, а пізніше до релігійної зупинки.

Дослідження демонструє, як прибережні громади колись служили мостами між віддаленими регіонами, залишаючи після себе свідчення, які допомагають нам зрозуміти, як працювали стародавні системи обміну.

