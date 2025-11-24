2000-летнее святилище стало источником редких находок: ученые раскопали множество артефактов в Персидском заливе (фото)

Археологи исследовали древнее поселение в Персидском заливе, ОАЭ, где путешественники, которые путешествовали между Месопотамией, Ираном, Индией и Южной Аравией, останавливались, чтобы помолиться и обменяться товарами. Расположенное вдоль западного побережья региона, это место показало, как люди использовали этот участок земли как место встречи на протяжении веков.

Новые исследования, проведенные Итальянской археологической миссией в Умм-аль-Кувейне (IAMUQ), подтвердили, что Телль-Абрак служил как экономическим, так и духовным целям, пишет Arkeonews.

Доктор Микеле Дегли Эспости и его команда сообщили, что ключевое сооружение, известное как Здание B-I, созданное в конце XIV — начале XIII века до н. э., выделялось своей чрезвычайно прочной цементной смесью. Внутри ученые нашли импортную посуду с юго-востока Ирана, в частности кувшины с отпечатками цилиндрических печатей, связанных с Южной Месопотамией и Эламом.

Новые исследования подтвердили, что Телль-Абрак служил как экономическим, так и духовным целям Фото: Antiquity

Эти находки указывают на то, что здание использовалось для управления товарами, а не просто для их хранения. Более поздние слои выявили изменение в I-III веках н. э., когда Телль-Абрак превратился в святилище, обозначенное зданием B-III, где ученые обнаружили бронзовые и глиняные фигурки, монеты в римском стиле, каменные статуи с южноаравийскими чертами и редкую арамейскую надпись.

Длинная последовательность событий на этом месте показывает, как оно менялось со временем. Структура бронзового века, кажется, контролировала оборот импортируемых товаров, возможно, для групп, связанных с интересами касситов или эламцев.

Ученые обнаружили бронзовые и глиняные фигурки, монеты в римском стиле, каменные статуи с южноаравийскими чертами и редкую арамейскую надпись Фото: Antiquity

Столетие спустя, в фазе святилища, появились дары, поступающие из разных регионов, связывая эту местность с римским Левантом, южной Месопотамией, Индией и культурными центрами по всей Аравии.

Такие предметы помогают объяснить, как купцы искали безопасности и божественной благосклонности перед пересечением Персидского залива. Различные предметы также отражают, как различные политические силы формировали торговлю вдоль водного пути в каждый период.

Такие предметы помогают объяснить, как купцы искали безопасности и божественной благосклонности перед пересечением Персидского залива Фото: Antiquity

Телль-Абрак остается важным и сегодня, поскольку сохраняет более 3000 лет деятельности в одном месте. Находки показывают, как люди, жившие у залива, реагировали на более широкие движения в древнем мире, приспосабливая свое поселение от домашней базы до контрольно-пропускного пункта, а позже до религиозной остановки.

Исследование демонстрирует, как прибрежные общины когда-то служили мостами между отдаленными регионами, оставляя после себя свидетельства, которые помогают нам понять, как работали древние системы обмена.

