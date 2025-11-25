Знали тайны космоса еще раньше, чем мы думали: археологи раскопали 4000-летнюю обсерваторию в Перу (фото)
Исследователи сообщили, что недавно обнаруженное сооружение в Чанкильо, Перу, может быть старше известной солнечной обсерватории на том же месте, что меняет представление о ранней астрономии в Андах. Сооружение обнаружили в ходе новых раскопок в долине реки Касма.
Исследователи объяснили, что сооружение демонстрирует намеренное выравнивание по солнцу, что отражает научную точность, которая давно ассоциируется с комплексом Чанкильо, пишет Heritage Daily.
По данным Министерства культуры Перу, конструкция указывает на преднамеренное наблюдение за движением небесных тел, и строители обустроили сооружение с четкой целью наблюдения.
Предварительная датировка базируется на археологических слоях и находках с места раскопок, а радиоуглеродный анализ должен подтвердить, является ли это сооружение древнее знаменитых Тринадцати башен. Археологи также обнаружили коридор, связанный с лунным циклом, что свидетельствует о том, что жители Чанкильо отслеживали как годовой путь Солнца, так и цикл Луны.
Это второе выравнивание является важным, поскольку лунные циклы являются более сложными, чем солнечные, и требуют тщательного долгосрочного наблюдения.
Культура Касма-Сечин, которая существовала примерно между 2000 и 1000 годами до н. э., известна своими крупными архитектурными проектами, и эти новые доказательства свидетельствуют о том, что их астрономическая деятельность была шире, чем ранее считалось. В долинах рек этого региона находится много ранних сооружений, что делает его одной из самых густых археологических зон, связанных с древней планировкой Анд.
Это открытие расширяет временные рамки астрономии в Америке и показывает, что древние наблюдатели в Перу достигли научной точности гораздо раньше, чем ожидалось.
