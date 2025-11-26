Золото, украшения и монеты: археологи нашли богатое захоронение римской эпохи во Франции (фото)

Археологи, работающие вблизи Ламонзи-Сен-Мартен, сообщили об обнаружении римского захоронения с кремацией на юго-западе Франции. Место раскопок, расположенное вблизи реки Дордонь, дало неожиданное представление о погребальных обычаях, практиковавшихся членами элиты имперской эпохи.

По словам команды археологов, захоронение обнаружили во время исследования следов ранее задокументированного неолитического поселения. Зато исследователи наткнулись на единственную римскую могилу типа "бустум", содержащую кремированные человеческие останки вместе с ценными предметами, пишет Heritage Daily.

Исследователи нашли монеты, золотые изделия, кристаллы и кольцо с гемой с выгравированными греческими буквами. Среди находок также была керамическая чаша типа тера сигиллата, вероятно произведенная в мастерских Монтана в конце I или в начале II века н. э.

В нижней части ямы археологи обнаружили около десяти римских монет — преимущественно сестерции и асы — смешанных с тонкими золотыми листьями, которые, вероятно, когда-то украшали кошелек или небольшой контейнер.

В нижней части ямы археологи обнаружили около десяти римских монет — преимущественно сестерции и асы Фото: Anne Viero

Команда объяснила, что захоронение типа "бустум" предусматривало размещение погребального костра непосредственно над неглубокой ямой, чтобы после его обрушения сожженные останки осели в полости, после чего ее засыпали землей.

Засыпка содержала пепел, уголь, фрагменты костей и многочисленные артефакты, которые были зафиксированы с помощью фотограмметрии для создания 3D-модели перед извлечением.

Среди самых интересных находок были кристаллы, которые когда-то были закреплены на органической основе, и группа из двадцати двух золотых предметов, включая проволоки, капли и скрученный браслет с петлевой застежкой, который, как считается, был подвеской-буллой, которую носили римские юноши высокого статуса.

Такие могилы редко встречаются в этом регионе в неповрежденном виде, что делает эту коллекцию ценным источником для понимания социальной идентичности и личных вещей в римской Галлии. Эта находка демонстрирует, как индивидуальные захоронения могут раскрыть детали мастерства, богатства и верований, которые формировали сообщества почти две тысячи лет назад.

Ранее Фокус писал о древней урне времен поздней Республики, которую обнаружили в Испании. Находка предоставила новую информацию о политической жизни региона.

Также мы рассказывали о древней обсерватории, которую обнаружили в Перу. Ученые считают, что она может быть древнее древнего комплекса в Чанкильо.