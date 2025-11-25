Археологи нашли 2000-летний римский стадион над самым глубоким каньоном Анатолии: что изменило это открытие (фото)

В западной Турции археологи обнаружили стадион римской эпохи, расположенный на краю каньона Улубей в Ушаке. Эта находка изменила представление о Блаундосе, древнем поселении, известном своим расположением над глубокими речными долинами.

Команда, в состав которой входили Шериф Сойлер и другие эксперты, привлеченные к проекту Geleceğe Miras, подтвердила, что сооружение имело размеры примерно 140 на 37 метров и стояло непосредственно у главного входа в Блаундос, пишет Arkeonews.

Ученые обнаружили ступенчатую подъемную дорожку, высеченную в склоне, широкую опорную стену, и высеченный канал для подачи воды в соседний римский банный комплекс. По словам Сойлера, "размеры стадиона отражают этот масштаб. Но его видимость у входа в город придает ему монументальный характер, который мы раньше не вполне оценивали". Ранние свидетельства указывают на дату строительства в I веке н. э., хотя дальнейшие исследования могут уточнить этот временной промежуток.

Ученые обнаружили ступенчатую подъемную дорожку, высеченную в склоне, широкую опорную стену, и высеченный канал для подачи воды в соседний римский банный комплекс Фото: Anatolian Archaeology

Происхождение Блаундоса уходит во времена после походов Александра Македонского по Анатолии, когда македонские войска основали укрепленные форпосты в горных районах. Расположенный на естественно защищенном плато, город контролировал узкие подступы и оставался в безопасности за отвесными стенами каньона.

Римские планировщики расширили первоначальную застройку, добавив бани, гробницы, акведуки и улицы, что превратило поселение в сочетание военного и гражданского дизайна Фото: Anatolian Archaeology

Позже римские планировщики расширили первоначальную застройку, добавив бани, гробницы, акведуки и улицы, что превратило поселение в сочетание военного и гражданского дизайна. Стадион подтверждает эту широкую историю, функционируя как место сбора для спортивных мероприятий и публичных церемоний, проводимых у границ города на фоне панорам каньона.

Другие значительные остатки укрепили репутацию Блаундоса как важной археологической зоны. На плато сохранилось несколько римских акведуков, монументальная гробница, которая, как считается, принадлежала выдающейся семье, и улица с колоннадой, отражающая как римский, так и более поздний византийский периоды.

После очистки и стабилизации сооружения, оно будет использоваться для проведения спектаклей, выставок и культурных мероприятий Фото: Anatolian Archaeology

Храм, посвященный Деметре, стоял вблизи центра города, связывая Блаундос с региональными сельскохозяйственными традициями. Высеченные в скале гробницы, спускавшиеся в каньон, образовывали широкий погребальный ландшафт, необычный для этого региона.

После очистки и стабилизации сооружения, оно будет использоваться для проведения спектаклей, выставок и культурных мероприятий. Сойлер отметил, что его расположение у входа в город поможет переосмыслить внешний вид места и повысить интерес общественности.

По мере продолжения консервационных работ под руководством Министерства культуры и туризма, возобновленное внимание к Блаундосу имеет целью поддержать туризм, связанный с культурным наследием, и поощрить более широкое признание археологического богатства региона.

