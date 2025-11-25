Археологи знайшли 2000-річний римський стадіон над найглибшим каньйоном Анатолії: що змінило це відкриття (фото)

У західній Туреччині археологи виявили стадіон римської епохи, розташований на краю каньйону Улубей в Ушаку. Ця знахідка змінила уявлення про Блаундос, стародавнє поселення, відоме своїм розташуванням над глибокими річковими долинами.

Команда, до складу якої входили Шеріф Сойлер та інші експерти, залучені до проєкту Geleceğe Miras, підтвердила, що споруда мала розміри приблизно 140 на 37 метрів і стояла безпосередньо біля головного входу до Блаундоса, пише Arkeonews.

Вчені виявили східчасту підйомну доріжку, висічену в схилі, широку опорну стіну, та висічений канал для подачі води до сусіднього римського лазневого комплексу. За словами Сойлера, "розміри стадіону відображають цей масштаб. Але його видимість біля входу в місто надає йому монументального характеру, який ми раніше не цілком оцінювали". Ранні свідчення вказують на дату будівництва в I столітті н. е., хоча подальші дослідження можуть уточнити цей часовий проміжок.

Вчені виявили східчасту підйомну доріжку, висічену в схилі, широку опорну стіну, та висічений канал для подачі води до сусіднього римського лазневого комплексу Фото: Anatolian Archaeology

Походження Блаундоса сягає часів після походів Александра Македонського Анатолією, коли македонські війська заснували укріплені форпости в гірських районах. Розташоване на природно захищеному плато, місто контролювало вузькі підступи і залишалося в безпеці за стрімкими стінами каньйону.

Римські планувальники розширили первісну забудову, додавши лазні, гробниці, акведуки та вулиці, що перетворило поселення на поєднання військового та цивільного дизайну Фото: Anatolian Archaeology

Пізніше римські планувальники розширили первісну забудову, додавши лазні, гробниці, акведуки та вулиці, що перетворило поселення на поєднання військового та цивільного дизайну. Стадіон підтверджує цю широку історію, функціонуючи як місце збору для спортивних заходів та публічних церемоній, що проводилися біля меж міста на тлі панорам каньйону.

Інші значні залишки зміцнили репутацію Блаундоса як важливої археологічної зони. На плато збереглося кілька римських акведуків, монументальна гробниця, яка, як вважається, належала видатній родині, та вулиця з колонадою, що відображає як римський, так і пізніший візантійський періоди.

Після очищення та стабілізації споруди, вона буде використовуватися для проведення вистав, виставок та культурних заходів Фото: Anatolian Archaeology

Храм, присвячений Деметрі, стояв поблизу центру міста, пов'язуючи Блаундос з регіональними сільськогосподарськими традиціями. Висічені в скелі гробниці, що спускалися в каньйон, утворювали широкий похоронний ландшафт, незвичайний для цього регіону.

Після очищення та стабілізації споруди, вона буде використовуватися для проведення вистав, виставок та культурних заходів. Сойлер зазначив, що її розташування біля входу до міста допоможе переосмислити зовнішній вигляд місця і підвищити інтерес громадськості.

У міру продовження консерваційних робіт під керівництвом Міністерства культури і туризму, відновлена увага до Блаундоса має на меті підтримати туризм, пов'язаний з культурною спадщиною, і заохотити ширше визнання археологічного багатства регіону.

Раніше Фокус писав про древню обсерваторію, яку виявили у Перу. Вчені вважають, що вона може бути давнішою за древній комплекс у Чанкільо.

Також ми розповідали про древню урну, виявлену в Іспанії. Цей артефакт став джерелом знань про політичне життя Картахену.