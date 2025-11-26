Золото, прикраси та монети: археологи знайшли багате поховання римської епохи у Франції (фото)

Археологи, що працюють поблизу Ламонзі-Сен-Мартен, повідомили про виявлення римського поховання з кремацією на південному заході Франції. Місце розкопок, розташоване поблизу річки Дордонь, дало несподіване уявлення про похоронні звичаї, що практикувалися членами еліти імперської епохи.

За словами команди археологів, поховання виявили під час дослідження слідів раніше задокументованого неолітичного поселення. Натомість дослідники натрапили на єдину римську могилу типу "бустум", що містила кремовані людські останки разом із цінними предметами, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники знайшли монети, золоті вироби, кристали та кільце з гемою з вигравіруваними грецькими літерами. Серед знахідок також була керамічна чаша типу тера сігіллата, ймовірно вироблена в майстернях Монтана наприкінці I або на початку II століття н. е.

Відео дня

У нижній частині ями археологи виявили близько десяти римських монет — переважно сестерції та аси — змішаних з тонким золотим листям, яке, ймовірно, колись прикрашало гаманець або невеликий контейнер.

У нижній частині ями археологи виявили близько десяти римських монет — переважно сестерції та аси Фото: Anne Viero

Команда пояснила, що поховання типу "бустум" передбачало розміщення похоронного багаття безпосередньо над неглибокою ямою, щоб після його обвалення спалені останки осіли в порожнині, після чого її засипали землею.

Засипка містила попіл, вугілля, фрагменти кісток і численні артефакти, які були зафіксовані за допомогою фотограмметрії для створення 3D-моделі перед вилученням.

Серед найцікавіших знахідок були кристали, які колись були закріплені на органічній основі, і група з двадцяти двох золотих предметів, включаючи дроти, краплі і скручений браслет з петлевою застібкою, який, як вважається, був підвіскою-буллою, яку носили римські юнаки високого статусу.

Важливо

Археологи знайшли 2000-річний римський стадіон над найглибшим каньйоном Анатолії: що змінило це відкриття (фото)

Такі могили рідко зустрічаються в цьому регіоні в непошкодженому вигляді, що робить цю колекцію цінним джерелом для розуміння соціальної ідентичності та особистих речей у римській Галлії. Ця знахідка демонструє, як індивідуальні поховання можуть розкрити деталі майстерності, багатства та вірувань, які формували спільноти майже дві тисячі років тому.

Раніше Фокус писав про древню урну часів пізньої Республіки, яку виявили в Іспанії. Знахідка надала нову інформацію про політичне життя регіону.

Також ми розповідали про древню обсерваторію, яку виявили у Перу. Вчені вважають, що вона може бути давнішою за древній комплекс у Чанкільо.