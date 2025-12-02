Таких у світі тільки 3: що відомо про 1600-річний капелюх, який чудом зберігся до наших часів

Археологи представили чудово збережений вовняний капелюх — рідкісний артефакт ранньохристиянського або коптського періоду Єгипту. Ця знахідка дає уявлення про часи, коли Єгипет перебував на роздоріжжі між римським пануванням і формуванням християнської ідентичності.

Артефакт, який зараз зберігається в Болтонському музеї в Англії, виявили в 1911 році в Лахуні, місці, відомому своїм міським комплексом і пірамідою, побудованою в період Середнього царства. Капелюх знайшли серед численних предметів одягу, що демонструють надзвичайну майстерність коптських текстильників, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На сьогодні відомо лише про три таких капелюхи, що збереглися до наших днів, і цей є найкраще збереженим. Капелюх від сонця, діаметром приблизно 39,5 сантиметрів, виготовлений з коричневого фетру, а для полів використали червоний.

Відео дня

Капелюх мав підкладку з білого фетру, а для обшивки країв використали зелену вовняну тканину. Шви були зміцнені ковзаючими стібками, що демонструє складну майстерність, яку рідко можна побачити в збережених коптських текстильних виробах.

У заяві Болтонської ради зазначається, що експерти вважають, що капелюх, ймовірно, належав римському воїнові, оскільки артефакт схожий на римські головні убори третього століття. Однак конструкція та міцна повстяна структура свідчать про те, що капелюх, ймовірно, був адаптований для захисту від інтенсивного сонця та частих піщаних бур в Єгипті.

Цей період збігається з появою коптської культури після 395 року н. е., коли Римська імперія розділилася і в Єгипті сформувалася окрема християнська ідентичність. Текстиль з коптських поховань у Фаюмі відомий своїми кольоровими нитками, тканою іконографією та мотивами, що варіюються від римських богів до християнських святих та єгипетського анкха.

У серпні 2025 року сонячний капелюх вперше виставили на огляд після масштабних реставраційних робіт. Реставраторка текстилю Джекі Хайман стабілізувала пошкоджені молюсками ділянки, відновивши первісну форму капелюха.

Сам факт збереження фетрової вовни в єгипетських умовах є надзвичайним. Вовняні волокна швидко розкладаються, якщо умови не є ідеальними, що робить цей випадок рідкісним.

Важливо

Знайшли обсидіанове дзеркало: археологи розповіли про неолітичні відкриття у Канхасані (фото)

Капелюх демонструє, як римські військові стилі поєдналися з місцевими єгипетськими потребами — нагадування про те, що культурний обмін в античності відбувався не тільки через пам'ятники та тексти, а й через повсякденні предмети.

Раніше Фокус писав про візантійську мозаїку, яку виявили у Туреччині. Її знайшли у місті Мідьят під час реставраційних робіт на історичному млині.

Також ми розповідали про артефакти, які підняли з затонулого галеону "Сан-Хосе". Вперше в історії вчені змогли дослідити частину дорогоцінного вантажу вартість 18 мільярдів доларів.