Розміром як однокімнатна квартира: на південному сході Туреччини виявили візантійську мозаїку

Під час реставраційних робіт на історичному млині у місті Мідьят, Туреччина, було знайдено мозаїку віком 1500 років. Прихований архітектурний рівень виявили робітники, які перетворювали багатовікову споруду на туристичний об'єкт.

Будівельна бригада зупинила роботи і повідомила про знахідку дирекції музею Мардіна, що спонукало до проведення термінових рятувальних розкопок. Дослідження проводилося під керівництвом директора музею Ідріса Акгюля і здійснювалося археологами Волкан Баглайчі та Мехмет Шаном, пише Heritage Daily.

Розкопки виявили мозаїку площею 40 квадратних метрів, виготовлену з вражаючою геометричною точністю. Багатобарвна підлога прикрашена квадратами, колами, трикутниками, вузлами, хвилястими візерунками та мотивами нескінченності, обрамленими медальйонними панелями та хрестовими візерунками.

Найбільш примітною деталлю є напис "Тіттос Доместікос". За словами Акгюля,"Тіттос" — це, ймовірно, ім'я можновладця, а "Доместікос" — військовий або церковний титул у візантійській адміністративній системі.

Це перша знахідка мозаїки вздовж маршруту Мідят-Нусайбін, який давно відомий своїми замками, караван-сараями та стародавніми поселеннями. Директор музею Акгюль наголосив на значенні цього місця, заявивши:

"Ця територія є однією з перших ділянок у долині, де ми проводили безпосередні розкопки. Інформація, яку ми отримаємо, дозволить нам переоцінити історичні шари регіону".

Важливо

Представники музею розробляють план консервації та експозиції мозаїки, маючи на меті перетворити млин та його нещодавно виявлений візантійський шар на майбутню пам'ятку культурної спадщини.

