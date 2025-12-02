Размером с однокомнатную квартиру: на юго-востоке Турции обнаружили византийскую мозаику

Во время реставрационных работ на исторической мельнице в городе Мидьят, Турция, была найдена мозаика возрастом 1500 лет. Скрытый архитектурный уровень обнаружили рабочие, которые превращали многовековое сооружение в туристический объект.

Строительная бригада остановила работы и сообщила о находке дирекции музея Мардина, что побудило к проведению срочных спасательных раскопок. Исследование проводилось под руководством директора музея Идриса Акгюля и осуществлялось археологами Волкан Баглайчи и Мехмет Шаном, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки обнаружили мозаику площадью 40 квадратных метров, изготовленную с поразительной геометрической точностью. Многоцветный пол украшен квадратами, кругами, треугольниками, узлами, волнистыми узорами и мотивами бесконечности, обрамленными медальонными панелями и крестовыми узорами.

Відео дня

Наиболее примечательной деталью является надпись "Титтос Доместикос". По словам Акгюля, "Титтос" — это, вероятно, имя власть имущих, а "Доместикос" — военный или церковный титул в византийской административной системе.

Это первая находка мозаики вдоль маршрута Мидьят-Нусайбин, который давно известен своими замками, караван-сараями и древними поселениями. Директор музея Акгюль подчеркнул значение этого места, заявив:

"Эта территория является одним из первых участков в долине, где мы проводили непосредственные раскопки. Информация, которую мы получим, позволит нам переоценить исторические слои региона".

Важно

Святой Грааль кораблекрушений: ученые наконец подняли с морского дна сокровища галеона "Сан-Хосе" (фото)

Представители музея разрабатывают план консервации и экспозиции мозаики, имея целью превратить мельницу и ее недавно обнаруженный византийский слой в будущий памятник культурного наследия.

Ранее Фокус писал о мегалитических террасах, которые обнаружили в Индонезии. Ученые нашли древние сооружения, которые меняют представление о прошлом Западной Явы.

Также мы рассказывали о недавних открытиях в Канхасане, Турция. Во время раскопок археологи обнаружили обсидиановое зеркало, которому 8500 лет.