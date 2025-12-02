Об этих аномалиях никто не знал: ученые обнаружили древние мегалитические террасы в Индонезии (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что лесистые склоны горы Тангкил в Индонезии могут скрывать один из самых разветвленных мегалитических ландшафтов Западной Явы. Ученые нашли скрытые террасы, резные камни и многовековые торговые артефакты, что изменило роль горы в древних культурных сетях региона.

Открытие произошло в начале этого года, после того как Зубайр Масуд обнаружил фрагмент каменной скульптуры в густой растительности горы Тангкил. Лабораторное сравнение подтвердило, что литический состав артефакта почти полностью совпадает с мегалитическими объектами, хранящимися в музее Прабу Силиванги, пишет Arkeonews.

Во время археологического семинара в июле защитник культурного наследия К. Х. Фаджар Лаксана отметил материальное сходство: "Состав и характеристики указывают на сильную связь. Это очень многообещающее открытие".

Дополнительные находки, в частности менгир в селе Тугу и разбросанные каменные остатки на горе Каранг, подкрепили древние гипотезы о том, что гора Тангкил когда-то могла принадлежать к более широкой мегалитической сети, которая простиралась по всей Западной Яве.

Наиболее убедительные доказательства появились, когда Национальное агентство исследований и инноваций (BRIN) провело исследование с помощью LiDAR между 16 и 20 сентября 2025 года. Технология LiDAR (Light Detection and Ranging) использует лазерные импульсы для картографирования контуров земной поверхности, даже под густой растительностью, что делает ее идеальной для сканирования лесистых археологических памятников.

Исследование выявило ранее невидимые каменные комплексы и аномалии ландшафта с определенными узорами. По словам М. Ирфана Махмуда, главы Исследовательского центра доисторической и исторической археологии BRIN, расположение камней четко указывает на преднамеренное строительство.

"Мы обнаружили скопление каменных структур в возвышенных зонах, что указывает на то, что эта территория использовалась не случайно, а в соответствии с экологическими закономерностями, пригодными для деятельности древних людей", — пояснил ученый.

С помощью LiDAR ученые обнаружили четыре террасы. В первую входят фрагментированные камни, менгиры, формация, указывающая на потенциальную статую и остатки каменной дорожки.

Вторая терраса состоит из структурированных каменных композиций, напоминающих традиционные игровые доски дакон. Третья тем временем состоит из нагромождений камней, часть из которых установлены вертикально. По мнению ученых, это может указывать на ритуальную роль места.

Предварительные исследования BRIN обнаружили сотни керамических фрагментов, датируемых X-XX веками Фото: MUSEUM PRABU SILIWANGI

Четвертая терраса состоит из длинных рядов камней и нескольких вертикальных менгиров. Исследователи также составили карту линейных аномалий, которые, как считается, являются остатками древних дорог и террасных платформ — свидетельством сложной модификации земли.

Предварительные исследования BRIN обнаружили сотни керамических фрагментов, датируемых X-XX веками. Аналитики отмечают четкую связь с китайскими товарами, что свидетельствует о том, что регион горы Тангкил когда-то находился вблизи активных торговых путей.

"Эта керамика является свидетельством широкого экономического взаимодействия", — сказал один из исследователей. "Это важно не только для археологии, но и для понимания истории региональной торговли".

Научный прогресс остается медленным из-за расположения горы Тангкил в природном заповеднике Сукаваяна, где для проведения раскопок и даже обрезки растительности требуются специальные разрешения.

"Проблема заключается в том, что мы еще не можем проводить раскопки в ключевых районах, — сказал Ирфан, — В настоящее время мы ограничиваемся поверхностным анализом и аэрофотосъемкой. Перед тем как продолжать работу, нам нужно больше координировать свои действия с органами власти".

Несмотря на эти ограничения, ученый отметил научное преимущество нетронутого ландшафта: "Заповедная зона означает, что данные остались в основном нетронутыми. Для археологической целостности это идеальные условия".

Ученые отмечают возможные связи между горой Тангкил и другими мегалитическими центрами в Западной Яве Фото: MUSEUM PRABU SILIWANGI

Ученые, такие как профессор Али Акбар из Университета Индонезии, известный своей работой в Гунунг-Паданг, отмечают возможные связи между горой Тангкил и другими мегалитическими центрами в Западной Яве. Такие связи могут сделать гору ключевым узлом в доисторических культурных системах.

Учитывая эти открытия, исследователи BRIN и культурные лидеры призывают региональные и национальные органы власти признать гору Тангкил объектом культурного наследия.

"То, что началось как рутинная проверка музея, переросло в сильные признаки важного археологического объекта", — сказал К. Х. Фаджар. "Мы призываем правительство защитить гору Тангкил как культурное наследие".

BRIN планирует начать очередную фазу исследований в начале сентября, включая расширенное сканирование LiDAR и картографирование с помощью дронов, чтобы уточнить интерпретацию структур и найти скрытые объекты.

Если это подтвердится, гора Тангкил может стать одним из важнейших мегалитических объектов Индонезии, хранящим следы древней инженерии, ритуальных ландшафтов и веков региональной торговли.

