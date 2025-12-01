Археологи нашли захоронение элитных воинов: в Венгрии обнаружены редкие артефакты

Археологи обнаружили скопление захоронений раннего средневековья на окраине города Акасто на юге Венгрии, которое датируется эпохой венгерского завоевания. Эта находка, сделанная во время планового исследования ранее обозначенного места, открывает редкие артефакты и необычные погребальные ритуалы.

Исследователи из музея солдата Йожефа в Кечкемете начали полномасштабные раскопки после того, как волонтеры из археологической программы музея впервые обнаружили это место, пишет Heritage Daily.

По данным Общества Пульского — Венгерской музейной ассоциации, команда обнаружила три захоронения воинов, датируемые 920-930 годами, ключевым этапом венгерского завоевания и заселения Карпатского бассейна.

Одно захоронение принадлежало элитному воину и содержало серебряную пластину тарсоли, чрезвычайно редкий артефакт — в Карпатском бассейне было найдено менее тридцати таких предметов. В захоронении также сохранились голова, ноги и шкура лошади воина, а другие части животного, судя по всему, были потреблены во время погребальных обрядов.

Среди погребальных даров были золотой перстень с синими стеклянными камнями, два декоративных золотых обруча для волос, серебряные перстни и конная сбруя с позолоченными серебряными украшениями.

Вторая могила также содержала предметы высокого статуса, а в третьем захоронении археологи обнаружили саблю X века, серебряный браслет и конную сбрую, украшенную монетами. Предварительные генетические исследования указывают на то, что лица, похороненные во второй и третьей могилах, вероятно, были отцом и сыном, что подтверждает гипотезу о том, что все три воина образовывали тесно связанную группу.

Реставрация погребальных даров продолжается, и специалисты надеются, что эти находки прояснят давно обсуждаемые вопросы об элитных сетях, погребальных обрядах и социальной иерархии раннего венгерского общества.

Венгерское завоевание было периодом, характеризующимся быстрой экспансией, сменой союзов и интеграцией различных культурных влияний. Пластины тарсоли, подобные той, что была найдена в элитном захоронении, были престижными предметами, связанными с высокопоставленными воинами.

Наличие останков лошадей и элитного вооружения также отражает сложные погребальные обычаи, призванные сигнализировать об идентичности, происхождении и военном статусе.

