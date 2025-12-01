Археологи знайшли поховання елітних воїнів: в Угорщині виявлено рідкісні артефакти

Археологи виявили скупчення поховань раннього середньовіччя на околиці міста Акасто на півдні Угорщини, яке датується епохою угорського завоювання. Ця знахідка, зроблена під час планового дослідження раніше позначеного місця, відкриває рідкісні артефакти та незвичайні похоронні ритуали.

Дослідники з музею солдата Йожефа в Кечкеметі розпочали повномасштабні розкопки після того, як волонтери з археологічної програми музею вперше виявили це місце, пише Heritage Daily.

За даними Товариства Пульського — Угорської музейної асоціації, команда виявила три поховання воїнів, що датуються 920-930 роками, ключовим етапом угорського завоювання та заселення Карпатського басейну.

Одне поховання належало елітному воїну і містило срібну пластину тарсолі, надзвичайно рідкісний артефакт — у Карпатському басейні було знайдено менш як тридцять таких предметів. У похованні також збереглися голова, ноги та шкура коня воїна, а інші частини тварини, судячи з усього, були спожиті під час похоронних обрядів.

Серед похоронних дарів були золотий перстень з синіми скляними каменями, дві декоративні золоті обручі для волосся, срібні персні та кінна збруя з позолоченими срібними прикрасами.

Друга могила також містила предмети високого статусу, а в третьому похованні археологи виявили шаблю X століття, срібний браслет та кінну збрую, прикрашену монетами. Попередні генетичні дослідження вказують на те, що особи, поховані в другій і третій могилах, ймовірно, були батьком і сином, що підтверджує гіпотезу про те, що всі три воїни утворювали тісно пов'язану групу.

Реставрація похоронних дарів триває, і фахівці сподіваються, що ці знахідки прояснять давно обговорювані питання про елітні мережі, похоронні обряди та соціальну ієрархію раннього угорського суспільства.

Угорське завоювання було періодом, що характеризується швидкою експансією, зміною союзів та інтеграцією різноманітних культурних впливів. Пластини тарсолі, подібні до тієї, що була знайдена в елітному похованні, були престижними предметами, пов'язаними з високопоставленими воїнами.

Наявність решток коней та елітного озброєння також відображає складні похоронні звичаї, покликані сигналізувати про ідентичність, походження та військовий статус.

