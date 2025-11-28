Дама з перевернутою діадемою: незвичайне поховання викликало запитання серед вчених (фото)

У Греції археологи виявили древнє поховання молодої жінки, яку поховали з прикрашеною бронзовою діадемою, розміщеною догори дном — несподівана і загадкова деталь, яка привернула увагу вчених. Могилу жінки знайшли на північ від великого стародавнього святилища, де було виявлено кладовище з могилами еліти та залишками укріпленого поселення.

Розкопки, проведені Ефоратом старожитностей Фтіотиди та Евританії, виявили велике кладовище на північ від святилища Аполлона Птуса та стародавньої Акрефії, на землі, призначеній для будівництва фотоелектричної установки поблизу озера Кіфісіда, пише Heritage Daily.

Археологи виявили ямні поховання, похоронні багаття та гробниці з черепичним дахом. З сорока поховань, досліджених на сьогодні, всі вказують на багатство та владу еліти-землевласників. Серед них виділяється одне поховання так званої "Дами з перевернутою діадемою", могила молодої аристократки, якій на момент смерті було 20–30 років.

Бронзова діадема, багато прикрашена центральною розеткою у формі сонця та геральдичними левами, традиційними символами королівської влади, була знайдена перевернутою Фото: Greek Ministry of Culture

Її бронзова діадема, багато прикрашена центральною розеткою у формі сонця та геральдичними левами, традиційними символами королівської влади, була знайдена перевернутою. Леви були зображені лежачи на спині, а орнамент був розташований внизу, що не має аналогів у подібних архаїчних похованнях.

Археологи датують поховання другою половиною VII століття до н. е., перехідною епохою, коли спадкова монархія поступалася місцем аристократичному правлінню та піднесенню олігархій у грецьких містах-державах.

Статус аристократки підтверджується великим набором похоронних дарів Фото: Greek Ministry of Culture

Статус аристократки підтверджується великим набором похоронних дарів, серед яких дві великі пряжки боетського типу з геометричними мотивами коней, підвіска у формі вази, намистини зі слонової кістки та бурштину, мідні сережки та інші артефакти.

Поруч археологи знайшли ще одне поховання молодої жінки, також з бронзовою діадемою, прикрашеною розетками та прикрасами, дуже схожими на ті, що належали знатній жінці.

Перевернуте розміщення діадеми викликає цікаве питання: чи був це навмисний символічний акт, ритуал, що ознаменував кінець влади, чи просто унікальний похоронний звичай місцевої еліти? Остаточної відповіді ще немає, і подальші розкопки можуть виявити нові підказки.

