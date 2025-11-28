Шаман впізнав постаті з 4000-річних зображень поіменно: які таємниці приховують малюнки каньйону Пекос (фото)

Вчені виявили, що впродовж тисячоліть древні люди створювали величезні наскельні малюнки на території сучасного південного Техасу, які зберігали незмінну концепцію космосу. Ці зображення відображають світогляд, основні ідеї якого досі знаходять відгук у корінних громадах по всій Америці.

Згідно з дослідженнями, в яких брали участь Керолін Бойд та доктор Карен Стілман, малюнки у каньйоні Пекос є однією з найдавніших художніх традицій Північної Америки. Радіовуглецеве датування 12 зображень показує, що найстаріші з них були створені 5760–5385 років тому, а найновіші — 1370–1035 років тому, пише IFLScience.

Бойд зазначила: "Ці малюнки можуть бути найдавнішими збереженими візуальними свідченнями тієї самої основної космології, яка пізніше сформувала цивілізації Мезоамерики та сьогодні проявляється у всій корінній Америці".

Вона відзначила інтелектуальну глибину малюнків, сказавши, що вони свідчать про те, що "складні релігійні та філософські думки виникли серед збирачів задовго до виникнення міст і держав".

Одні й ті самі мотиви повторювалися впродовж тисячоліть, утворюючи символічну систему Фото: Shumla Archaeological Research & Education Center

Малюнки каньйону Пекос мають довжину до 30,5 метрів і складаються з фігур, схожих на людей і тварин, розташованих у чітко організованих послідовностях. Впродовж більш ніж 175 поколінь художники дотримувалися одних і тих самих правил: кольори наносилися в суворому порядку — спочатку чорний, потім червоний, потім жовтий і, нарешті, білий.

Одні й ті самі мотиви повторювалися впродовж тисячоліть, утворюючи те, що Стілман описує як справжню символічну систему. "Це візуальна мова, а не просто гарні малюнки на стіні", — заявила вчена.

Один з повторюваних мотивів показує "арку з порталом, з людською фігурою, що проходить через нього", що вчені інтерпретують як зображення порогу між підземним світом і верхнім світом.

Шаман хуічол, який відвідав це місце на початку 2000-х років, зміг ідентифікувати фігури за іменами, впізнавши духовні концепції, спільні з його власною традицією Фото: Steelman et al., Sci. Adv. 11, eadx7205, Illustration by Carolyn E. Boyd

Послідовність цієї системи вірувань вражає. Стілман розповіла, як шаман хуічол, який відвідав це місце на початку 2000-х років, зміг ідентифікувати фігури за іменами, впізнавши духовні концепції, спільні з його власною традицією. "Ми не знаємо імен [оригінальних художників], тому що вони жили п'ять-шість тисяч років тому", — пояснила Стілман. "Але сучасні корінні племена є нащадками цих людей".

Малюнки каньйону Пекос також слугують культурними мостами: їхні мотиви, здається, передбачають пізніші мезоамериканські світогляди, побудовані навколо багатошарових всесвітів, подорожей предків і циклічного часу. Мало які археологічні відкриття демонструють таку довготривалу безперервність ідей, що робить це місце ключовим для розуміння історії Америки.

