Секрети lüften: чому в Німеччині відкривають вікна навіть посеред зими

Багато людей в Німеччині підтримують поширену практику, відому як lüften, яка полягає у провітрюванні приміщень. Цей звичай залишався поширеним у містах по всій країні упродовж усього року, незалежно від того, холодно чи тепло.

Lüften полягає у простій дії: відкривати вікна або двері, щоб замінити застояне повітря в приміщенні свіжим повітрям ззовні. У Німеччині ця звичка часто з'являється в повсякденному житті, а деякі договори оренди навіть вимагають її дотримання, пише IFLScience.

Серед найпоширеніших технік є stoßlüften, коротке відкривання вікон на повну ширину з метою обмеження втрат тепла, та querlüften, яке використовує отвори на протилежних сторонах кімнати для швидкого обміну повітрям.

Ідея lüften ґрунтується на практичних принципах охорони здоров'я та будівництва. Німецька культура підтримує думку, що свіже повітря сприяє здоров'ю легенів і загальному самопочуттю, і кілька досліджень дійшли подібних висновків.

Данське дослідження 2022 року показало, що відкрите вікно під час сну покращує відпочинок і працездатність наступного дня. Інші дослідження пов'язують часте провітрювання вікон із зменшенням симптомів депресії у літніх людей.

Провітрювання також відіграє важливу роль у сповільненні поширення респіраторних захворювань; під час пандемії COVID-19 Ангела Меркель у 2020 році зазначила, що відкривання вікон "може бути одним із найдешевших і найефективніших способів" обмежити передачу вірусу повітряно-крапельним шляхом.

Провітрювання також корисне для будинків: хоча докази менш переконливі, провітрювання зменшує вологість, знижуючи ймовірність утворення цвілі в застійних, вологих приміщеннях.

Однак lüften має й недоліки. Критики вказують, що часте провітрювання суперечить цілям енергозбереження. У статті 2021 року про утеплені будівлі Мюнхена стверджувалося, що звички мешканців підривають високу енергоефективність будівель.

Дослідниця Амелі Бауер з Університету Людвіга Максиміліана розповіла, що багато мешканців не до кінця розуміють, як працюють вбудовані системи опалення та рекуперації повітря, і продовжують покладатися на звичну практику відкривання вікон.

З огляду на ці занепокоєння багато експертів рекомендують короткі, контрольовані періоди провітрювання, такі як stoßlüften, щоб збалансувати надходження свіжого повітря та зменшення втрат енергії.

