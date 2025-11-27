Секреты lüften: почему в Германии открывают окна даже посреди зимы

Многие люди в Германии поддерживают распространенную практику, известную как lüften, которая заключается в проветривании помещений. Этот обычай оставался распространенным в городах по всей стране в течение всего года, независимо от того, холодно или тепло.

Lüften заключается в простом действии: открывать окна или двери, чтобы заменить застоявшийся воздух в помещении свежим воздухом извне. В Германии эта привычка часто появляется в повседневной жизни, а некоторые договоры аренды даже требуют ее соблюдения, пишет IFLScience.

Среди самых распространенных техник является stoßlüften, короткое открывание окон на полную ширину с целью ограничения потерь тепла, и querlüften, которое использует отверстия на противоположных сторонах комнаты для быстрого обмена воздухом.

Идея lüften основывается на практических принципах здравоохранения и строительства. Немецкая культура поддерживает мнение, что свежий воздух способствует здоровью легких и общему самочувствию, и несколько исследований пришли к подобным выводам.

Датское исследование 2022 года показало, что открытое окно во время сна улучшает отдых и работоспособность на следующий день. Другие исследования связывают частое проветривание окон с уменьшением симптомов депрессии у пожилых людей.

Проветривание также играет важную роль в замедлении распространения респираторных заболеваний; во время пандемии COVID-19 Ангела Меркель в 2020 году отметила, что открывание окон "может быть одним из самых дешевых и эффективных способов" ограничить передачу вируса воздушно-капельным путем.

Проветривание также полезно для домов: хотя доказательства менее убедительны, проветривание уменьшает влажность, снижая вероятность образования плесени в застойных, влажных помещениях.

Однако lüften имеет и недостатки. Критики указывают, что частое проветривание противоречит целям энергосбережения. В статье 2021 года об утепленных зданиях Мюнхена утверждалось, что привычки жителей подрывают высокую энергоэффективность зданий.

Исследовательница Амели Бауэр из Университета Людвига Максимилиана рассказала, что многие жильцы не до конца понимают, как работают встроенные системы отопления и рекуперации воздуха, и продолжают полагаться на привычную практику открывания окон.

Учитывая эти беспокойства многие эксперты рекомендуют короткие, контролируемые периоды проветривания, такие как stoßlüften, чтобы сбалансировать поступление свежего воздуха и уменьшения потерь энергии.

